אחד מרגעי השיא של כינוס השלוחים העולמי התקיים ביום שישי בבוקר, כאשר אלפי שלוחי חב"ד מכל רחבי העולם עשו את דרכם משכונת קראון הייטס שבברוקלין אל קברו של הרבי מליובאוויטש בקווינס.

מאות אוטובוסים הביאו את השלוחים למעמד תפילה מרכזי כשהם נושאים שקים ובהם פתקי בקשה שמסרו להם מאות אלפי יהודים מרחבי העולם.

לפני התפילה המשותפת עסקו השלוחים בלימוד מתורתו של הרבי - שיחות וכתבים העוסקים במשימת השליחות - והשתתפו בסדר ניגונים ובצפייה במראות קודש. עם תחילת המעמד נכנסו ראשי השלוחים כנציגיהם של אלפי המשתתפים שהמתינו במאהלים הסמוכים. הרב שמואל קפלן, שליח הרבי למדינת מרילנד, נבחר להקריא את נוסח התפילה שנחתם מראש בידי כלל השלוחים.

השלוחים ביקשו בתפילתם על צרכי הכלל והפרט, על הצלחה בעבודת השליחות ועל רווחתם של בני קהילותיהם ברחבי העולם היהודי. רבים מהשלוחים התרגשו עד דמעות במהלך המעמד, שנשא אופי אישי וקהילתי כאחד, והעלה בקשה כנה לגאולה "תיכף ומיד".

בתום התפילה נכנסו השלוחים בזה אחר זה למתחם הקבר והעתירו תפילה אישית, כשהם נושאים עימם את פתקי הבקשה שנמסרו להם לאורך השנה.

לאורך סוף השבוע נמשך סדר היום המלא של הכינוס, הכולל סדנאות, שיעורים, שיחות עומק והתוועדויות מיוחדות. השלוחים ניצלו את המפגש השנתי לשיתוף פעולה, לרכישת כלים מקצועיים חדשים ולדיונים בנושאים מרכזיים בעבודת השליחות.

ביום חמישי התקיימו סדנאות בנושאי שליחות עכשוויים - החל בניהול בית חב"ד ומשפחה, דרך בניית מערכי שיעורים חדשים וכלים להקמת מקוואות ובתי מדרש, ועד התמודדות עם מצבי משבר. חלק מיוחד הוקדש להתעוררות הגדולה בעם היהודי בשנתיים האחרונות בעקבות המלחמה.

בערב נערך מושב מרכזי שבו שלוחים צעירים וותיקים שיתפו סיפורים מעבודתם. בין הדוברים היה הרב דניאל ווקר מאנגליה, שסיפר על מעשה הגבורה שביצע ביום הכיפורים האחרון כאשר מנע פיגוע בבית הכנסת - אירוע שהוביל לביקור היסטורי של המלך הבריטי במקום.