ישיבת הממשלה שנערכה היום (ראשון) התנהלה באווירה מתוחה במהלך הדיון בהקמת ועדת חקירה לאומית לבדיקת מחדלי השבעה באוקטובר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי כל ועדה שתוקם חייבת לכלול בחינת אחריות גם של היועצת המשפטית לממשלה, זאת כחלק מהערכת כלל הגורמים שהיו מעורבים בקבלת ההחלטות ערב המתקפה.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס פנה במהלך הדיון לשרה אורית סטרוק ואמר כי "בסוף תהיה ועדה וצריך לחשוב על איזו דרך". סטרוק השיבה: "אני בעד חקירה". השר גדעון סער הצטרף לדבריה והדגיש כי "ההרכב צריך להיות בלי דרג פוליטי. לייצר מודל שזוכה באמון".

בן גביר, מצידו, חזר על דרישתו לכלול בחקירה גם את הגורמים המשפטיים. "שהנחקרים לא יהפכו לחוקרים", אמר.

לדבריו, בדיוני הקבינט שקדמו למתקפה טענו ראש השב"כ וראש אמ"ן כי חמאס מורתע, בעוד שהיועצת המשפטית לממשלה סברה באותה עת שאין לאשר שינויים במתקני הכליאה של המחבלים. "גם היא חייבת להיחקר. אסור שיהיה מי שיהיה חסין", אמר.

שר החינוך יואב קיש הוסיף כי הוועדה שתוקם חייבת ליהנות מתמיכה רחבה בציבוריות הישראלית.