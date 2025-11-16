עימות במהלך ישיבת הממשלה שהתקיימה היום (ראשון) בין השרה אורית סטרוק לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, סביב המשך הפסקת האש מול חמאס ברצועת עזה.

השרה סטרוק שאלה את ראש הממשלה, "עד מתי תימשך הפסקת האש?", ונתניהו השיב לה, "לא יודע". סטרוק הגיבה, "מה 'לא יודע'?", ונתניהו הבהיר, "כרגע אנחנו פועלים לסיים את שלב א', נשארו לנו עוד שלושה חטופים להשיב".

השרה סטרוק לא הסתפקה בתשובה ואמרה, "לא יצאנו למלחמה רק בשביל להשיב חטופים". נתניהו השיב לדבריה, "צריך לדעת שפירוז הרצועה מתבצע ופירוק הנשק לרבות המנהרות - לצורך זה אנחנו נתנו את ההסכמה להקים כוח שיהיה רב-לאומי, מדינות לא ששות להיכנס לשם. אי אפשר לוותר על השלב הזה. חמאס לכאורה מסכים, את המשך הדיון נקיים בקבינט".

סטרוק שאלה, "כמה זמן זה ייקח בערך? שבועות?", אך נתניהו השיב, "אי אפשר להתעלם מכך שניהלנו מלחמה עצימה בשבע חזיתות. אי אפשר לכמת את הזמן שנותר".

בהמשך, השר בצלאל סמוטריץ' פנה אף הוא לראש הממשלה ואמר, "אם אתה חוזר להילחם בעזה עוד חודשיים - איך תקים ועדת חקירה?".