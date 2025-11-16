הממשלה אישרה היום (ראשון) את מינוי הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2026, עם תקציב של 650 מיליון שקלים.

הוועדה תחל בעבודתה ביום חמישי הקרוב ותבחן מאות טכנולוגיות ותרופות חדשות לצורך שילובן בסל בהסתמך על שיקולים מקצועיים, קליניים וכלכליים.

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, ציין כי אישור הוועדה מבטיח את המשך פעילותה הסדירה של מערכת הבריאות. "אישור הרכב הוועדה הציבורית לסל שירותי הבריאות הוא מהלך שיבטיח עבודה והתקדמות תקינה של מערכת הבריאות, כמו בכל שנה ויבטיח שמירה על מערכת בריאות שוויונית ומתקדמת. עבודת הוועדה תאפשר בחינה אחראית ומקצועית של טכנולוגיות ותרופות חדשות, בהתאם לצרכים הבריאותיים של הציבור ותביא בסופו של דבר לאישור תרופות וטכנולוגיות חדשות לטובת ציבור רחב של חולים ומטופלים הנושאים עיניהם לוועדה".

הרכב הוועדה כולל אנשי מקצוע בכירים ממערכת הבריאות, נציגים מהאקדמיה ומהאוצר. בראש הוועדה תעמוד פרופ' דינה בן יהודה מבית החולים הדסה, ולצדה מרכזת הוועדה, פרופ' אסנת לוקסנבורג ממשרד הבריאות. בין חבריה נמנים השר לשעבר מושלם נהרי, פרופ' עלי מרצבך והרב יוסף צבי רימון.