פרופסור ירון זליכה, מי שכיהן כחשב הכללי במשרד האוצר ונחשב לאחד הלוחמניים שידעה המערכת, מנהל כעת מערכה נוספת - הפעם, כדי לחזור למשרד האוצר בתפקיד השר.

בשיחה עם עו"ד ושמאי מקרקעין נאור גלברג, בעלים משותף בקבוצת 'מעוז השקעות חכמות בנדל"ן', בפודקאסט הנדל"ן של ערוץ 7 ו'מעוז', משרטט זליכה מסע חיים המשלב אקדמיה, עסקים ושירות ציבורי, ומסביר מדוע הוא משוכנע שהוא היחיד שיכול לחולל שינוי אמיתי בכלכלת ישראל.

מיד אחרי שירות באמ"ן בצבא הוא למד כלכלה וחשבונאות. "חשבונאות בשביל לעשות כסף, וכלכלה בשביל לעשות שינוי בחיים של אנשים", כפי שהוא מסביר. מאז, הוא לא הפסיק ללמוד. הוא מחזיק בתואר דוקטור לכלכלה, הקים את החוג לחשבונאות בקרייה האקדמית אונו, מחזיק בתואר פרופ' והשלים שני תארים בפסיכולוגיה. "אני כל החיים לומד".

לצד הקריירה האקדמית, פיתח זליכה קריירה עסקית שכללה תפקידי מפתח כגון האסטרטג הראשי של חברת פרטנר וסמנכ"ל כספים בחברות שהקימו את HOT ואת כביש 6. "בגיל 33 הגעתי להיות החשב הכללי ומנהל המדיניות הכלכלית של ישראל. נלחמתי בבעלי ההון, במונופולים, ביבואנים, בקבלנים. אני היחיד במאה הנוכחית שהוריד את מחירי הדיור במשך חמש שנים ברציפות".

המלחמות הללו, לדבריו, גבו מחיר אישי ועסקי כבד מנשוא. "יצאתי מהאוצר בלי הרבה חברים, נאלצתי להמציא את עצמי מחדש. אף בעל הון לא רצה לעבוד איתי, אף חברה גדולה לא רצתה לעבוד איתי, כי אין חברה גדולה כמעט שלא פגעתי בה. הם התרגלו שהמדינה של אבא שלהם".

המאבק הזה גבה ממנו גם מחיר אישי לא פשוט. בתקופות מסוימות הוצמדה לו ולמשפחתו אבטחה כבדה. "כשמאיימים על אשתך ועל הילדים הקטנים שלך אתה ממש לא רגוע. לקחת את הילדה הקטנה לגן ולהשאיר שם שומר ראש, ללוות את אשתך לתל השומר עם שומר ראש, וללכת עם שומר ראש שלישי לעבודה. נאלצתי להתמודד גם עם בעלי ההון, וגם עם הפוליטיקאים הכי בכירים במדינה שחברו אליהם".

כעת, כשהוא מוביל את "המפלגה הכלכלית" לקראת הבחירות הבאות, זליכה מאמין שסיכוייו טובים בהרבה מאשר בפעם הקודמת, שבה לא עבר את אחוז החסימה. לדבריו, שני דברים השתנו דרמטית. הראשון הוא הגישה לציבור. "בפעם הראשונה שהתמודדתי היו לי 4,500 עוקבים בפייסבוק, אפס ראיונות בערוצים הגדולים והיכולת שלי להגיע לציבור היתה קטנה מאוד. הפעם אני בא עם 315,000 עוקבים, אני כבר לא זקוק לערוץ 12. זה מונופול שמרעיל את התודעה של הציבור הישראלי".

השינוי השני, לדבריו, הוא בניית השטח: "היום, אחרי שנים של פעילות, יש לנו פעילות שטח מאוד רחבה. הכנסים שלנו מלאים עד אפס מקום".

לשאלת החיבורים הפוליטיים, משיב זליכה בתנאי ברור: "אני שוקל חיבורים ובלבד שיבטיחו את הכהונה שלי כשר האוצר. רק דרך התפקד הזה אפשר לעשות את השינויים שאני מבטיח. אני לא מתכוון להיות בובה של אף אחד".

תוכניתו הכלכלית, אותה הוא מפרט, היא רדיקלית וחד-משמעית. הצעד הראשון ביטול כל המכסים. הצעד השני הוא פירוק מונופולים. "יש פה תופעה בלתי נסבלת של מונופולים בייצור המקומי - שהשתלטו על גם על היבוא כדי למנוע תחרות".

הצעד השלישי הוא הורדת מיסים חדה. "אני לא הולך למלא את הקופה הציבורית. אני הולך לסגור את החורים שכל הכסף שלנו דולף מהם". תוכניתו כוללת הורדת המע"מ ל-12% אחוזים, הורדת מס ההכנסה השולי ל-40%, הורדת מס דיבידנד ל-20%.

בנושא הדיור, זליכה טוען כי המדיניות הנוכחית כושלת משום שהיא מתעלמת מצד הביקוש. לכן, לדעתו, יש לבטל את כל תוכניות ההגרלות של הממשלה. "זו תוכנית שנועדה לרמות את הצעירים. לא צריך אותה. אני אוביל מהלך להורדת מחירי הדיור בשני אחוזים בכל שנה".

זליכה מסכם את משנתו במסר של תקווה משום שלדעתו "הייאוש הוא החבר הכי טוב של הבנקים הטייקונים והפוליטיקאים. ברגע שהציבור מיואש, הוא ממשיך להצביע למי שרימו אותו במשך 20 שנים. אני מציע דרך אחרת שתייצר מהפכה אמיתית".