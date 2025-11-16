ח"ח עמית הלוי במסר צילום: באדיבות המצלם

נקודת ההתיישבות "אור אברהם", שהוקמה לזכרו של אברהם אזולאי הי"ד, עומדת בפני סכנת הרס לאחר שתושבי המקום קיבלו בשבוע האחרון התרעה על כוונת המנהל האזרחי להרוס את המבנים בנקודה.

נקודת ההתיישבות אור אברהם, ממוקמת בשטחי c מול הכפרים הפלסטיניים ג'אלוד וקריות הסמוכים לישובים שבות רחל ואחיה שבמועצת בנימין הנקודה הינה בעלת חשיבות אסטרטגית וביטחונית, עד עליית הנקודה בשטח הסתובבו ערבים מהכפרים הסמוכים, כיום מתגוררות בו שתי משפחות לצד גרעין רווקים, בהם לוחמים ששבו לאחרונה מהלחימה בעזה.

בימים האחרונים העבירו גורמים בהתיישבות ובמערכת הביטחון מידע על כוונה של המנהל האזרחי להרוס את הבתים במקום.

ביום חמישי האחרון התקיים במקום כנס חירום בהשתתפות תושבים, פעילים ותומכים, ובהם ח"כ עמית הלוי (הליכוד), שהגיע להביע תמיכה במאבק.

חבר הכנסת עמית הלוי אמר בדבריו כי "אנחנו כאן ביישוב מאוד חשוב, בין אחיה לשבות רחל. ליישוב יש משמעות אסטרטגית ומשמעות ביטחונית לכל גושי ההתיישבות".

לדבריו, "אני שומע, לצערי, שיש כאן חששות לתושבים, חיילים שחזרו מעזה, חלוצים שמוסרים את הנפש על המקום הזה, מחשש לפינוי המקום. אני קורא לכל הגורמים הרלוונטיים, בין אם זה במועצה, בין אם זה במנהל, בין אם זה במשרד ההתיישבות, לכל מי שמעורב בהקשרים הללו, לעשות הכול כדי שהמקום הזה, שהוא גם על שם אברהם אזולאי וגם בעל חשיבות רבה מאוד, לא רק יישאר על מקומו אלא גם יתפתח".

הלוי הוסיף כי יש לפעול לחיזוק המקום: "צריך לחבר כאן מים, צריך לחבר חשמל, צריך להעמיד את כל האמצעים כדי שהיישוב הזה יפרח, יגדל ויתרחב".

רבקה אלקובי תושבת המקום מסרה: "הרס של אור אברהם הוא חציית קו אדום אנחנו משפחות צעירות, יש פה חיילים שחזרו מעזה ופתאום אנחנו שומעים שיש כוונה להרוס את הבית שלנו. זה לא הגיוני ולא מוסרי. במקום לומר תודה למתיישבים שמונעים את ההשתלטות הערבית מאיימים עלינו בהריסה.

אנחנו קוראים למועצת בנימין שאנחנו מבינים שיש לה השפעה גדולה בעניין הזה ולמינהל האזרחי לעשות הכל כדי למנוע את הפינוי הזה".

תושבי המקום מתכוונים להגביר את המאבק בימים הקרובים כדי למנוע את ההרס.