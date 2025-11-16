רב היישוב עפרה, הרב אחיה בן פזי, מתייחס בחריפות להתנהלותם של חלק מהצעירים מקרב נוער הגבעות.

בדברים שפרסם, הוא מזהיר מפני פעולות עצמאיות שחוצות קווים אדומים ופוגעות בציבור ובמפעל ההתיישבות.

לדבריו, "קורה לפעמים שחבורת צעירים עולה ליישב גבעה ונדמה לה שהנה היא מגשימה את חזון הנביאים ומביאה את הגאולה. בשם הבשורה שהם מגשימים כביכול לבדם ובכוחות עצמם מותרת בעיניהם נהיגה מסוכנת ובלי רישיונות, חילול שבת, ומעל לכל - גניבה מתושבים ערבים, מחקלאים ומתיישבים יהודים ומרכוש ציבורי, ויוזמות של תוקפנות ואלימות".

הרב בן פזי מסביר כי שורש הטעות הוא בתפיסה העצמית של אותם צעירים, "במחשבה שהם הם האומה, חלוציה ומגיניה. ומה שמותר לצבא ולמשטרה, כביכול מותר מקל וחומר לחלוצים האמיתיים של זמננו, הנוער והצעירים מיישבי הגבעות. זו טעות נוראה, המביאה למעשים חמורים ביותר, וכן יש בה גם סכנה למפעל ההתיישבות ולבטחון הלאומי של עם ישראל בארצנו".

עם זאת, הרב מדגיש כי אין מניעה להביע מחאה או ליזום עשייה עצמאית: "מותר לחלוק על מדיניות הממשלה, ועל הקו שמובילים ראשי המתיישבים ביהודה ושומרון. אפשר להשפיע, ומותר גם לנקוט פעולות עצמאיות. אבל - גם לצעירים עם אידיאולוגיה אסור לחצות גבולות".

את דבריו הוא מסיים בהשוואה נוקבת בין פעילי שמאל לקבוצות ימין קיצוני: "קו עדין וסמוי נמתח בין מעשים אנרכיסטיים של הצתת פחים ליד בית ראש הממשלה מצד אנשי שמאל ובין הצתת רכבים ליד בית תושבי כפר ערבי מצד נערי ימין. אלה כמו אלה מסכנים את היחד, את הציבור והריבונות, ובקנאותם מסלקים את השראת השכינה מתוכנו".