הרב משה גנץ, מוותיקי תלמידי הרצי"ה קוק ולשעבר מרבני ישיבת שעלבים ורב קיבוץ לביא, העביר לאחרונה מסר חריף לתלמידיו, שבו תקף בחריפות את מערכת המשפט הישראלית על רקע הלחימה בעזה והשלכותיה על פעילות צה"ל.

לדבריו, "באנו הנה כדי לחיות, ולשם כך עלינו להילחם עם אויבינו בכל הכלים שברשותנו. לצבא שלנו יש כוח רב, אך הוא איננו מסוגל להפעיל אותו כראוי כי מערכת המשפט קושרת את ידיו".

הרב גנץ התייחס גם לעמדות בית הדין הבינלאומי בהאג, וכתב: "חוצפה גדולה היא מצד בית הדין הזה להכתיב כללי התנהגות למלחמה כזאת אבל מערכת המשפט אצלנו מקבלת את המוסר המעוות של בית המשפט הבינלאומי כתורה מסיני. יש בהתבטלות זאת פשע נגד עם ישראל".

בהמשך המסר כתב הרב: "הדרישה שדורשים מחיילינו להסתכן כדי להימנע מפגיעה ב'חפים מפשע' ערבים, מנוגדת למוסר היסודי ביותר, גם חיילי ישראל הם חפים מפשע! ויותר מכך - אלה הם חפים מפשע שלנו. ל'חפים מפשע' של הערבים ידאגו נא הם!"

בנוגע להחלטות שיפוטיות קונקרטיות, ציין: "הפסיקה האוסרת שימוש ב'נוהל שכן' - היא פשע נגד עם ישראל. האיסור להפסיק את החשמל לרצועה בעקבות ירי קסאמים, הוא פשע נגד עם ישראל. פשע אדיר! האיסור להפציץ בית גם אחרי התראה לתושבים לפנות אותו אם אלה אינם נענים לקריאה - הוא פשע נגד עם ישראל!"

לסיום, קרא הרב גנץ למאבק ציבורי רחב: "נראה לי שנחוץ מאבק אדיר של הציבור השפוי נגד העיוות המוסרי של בית המשפט! שאם לא כן, תימנע יכלתו של צבאנו לנצח!"

את דבריו סיים בפנייה צינית לבית המשפט: "אם בית המשפט אוסר לכבות את האור ברצועה, ובזה מאפשר את המשך נפילת הקסאמים בשדרות - אנא, לפחות יואיל בית המשפט לומר 'אחרי'! יעבור לחודשים אחדים לשדרות, לבית שאינו ממוגן, ואם אפשר גם יביא לשם את ילדיו, כדי לתת דוגמה אישית, איך ראוי לשאת את הסבל למען ה'ערכים' שלו".