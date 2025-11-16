המשטרה פרסמה אחר הצהריים (ראשון) אזהרה לציבור, בעקבות פניות שהתקבלו בדבר הודעות כוזבות שנשלחו לאחרונה באמצעות מסרונים ודואר אלקטרוני, בהן נכתב: "התראה אחרונה: חוב עבור עבירת תנועה".

בהודעות מצורף קישור מזויף המוביל לדף תשלום שנחזה להיות רשמי, אך למעשה מדובר באתר מתחזה המציג פרטי חוב כוזבים ומנסה לגבות כספים מהציבור.

מהמשטרה נמסר: "הודעה זו אינה פנייה ממשטרת ישראל וככל הנראה מדובר בניסיון הונאה או דיוג. יש להתעלם מההודעות ולדווח על קבלתן למשטרה. ניתן להגיש תלונה מקוונת באתר המשטרה".

המשטרה מבהירה כי פניות רשמיות בנוגע לדוחות תנועה נשלחות אך ורק באמצעות דואר רשום, לכתובת בעל הרכב כפי שהיא מעודכנת במשרד הפנים.

פנייה בדוא"ל תיעשה רק כאשר מדובר במענה לפנייה קיימת של אזרח אל מרכז פניות נהגים - ורק מכתובת ממשלתית בעלת סיומת gov.il.

הנחיות המשטרה במקרה של חשד לפנייה כוזבת: אין ללחוץ על הקישור המצורף. אין להוריד קבצים מההודעה. יש לדווח למשטרת ישראל בהקדם.

במשטרה מציינים כי לבדיקת דוחות רשמיים ניתן להיכנס לאתר gov.il, לאזור האישי, שם ניתן לבדוק ולעיין בדוחות תנועה קיימים.