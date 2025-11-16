סרן במיל' הילה שיש מגיבה למוכתר ללא קרדיט

סרן במיל' הילה שיש, ראש תנועת הצעירים של "הרבעון הרביעי", פרסמה סרטון ביקורת נוקב נגד פעילת הרשת והמועמדת בפריימריז בליכוד הדר מוכתר, על רקע סרטונים שפרסמה האחרונה, בהם היא נראית מתעמתת עם פעילי שמאל קיצוני.

שיש אמרה בפתח הסרטון: "אין בן אדם שמאמין יותר ממני במנהיגות צעירה, בדור שלנו, הכי תכל'סי, הכי ענייני, הכי לא עסוק במריבות העתיקות של מי ביביסט ומי קפלניסט".

"אבל הדר מוכתר", המשיכה שיש, "את מביאה בדיוק את ההיפך. את הרי אלופה ב'סושיאל', על זה אין מחלוקת, ואת יודעת שלהשתמש בפרקטיקות הכי נמוכות, הכי מגעילות, הכי מפרקות, יביא לך טראפיק וצפיות, אבל זה יהיה על חשבון הפירוק של עם ישראל".

לדבריה, מוכתר פונה לקצוות הקיצוניים ומציגה אותם כנציגי השמאל: "את הולכת לאנשים שהם תכל'ס, ואת יודעת את זה, בקצה של הקצה. הם לא מייצגים אף אחד, אנשים שהם הרבה פעמים על הגבול של בריאות הנפש, ואת מתייגת אותם כ'פרצופו המכוער של השמאל'. אגב, הם באמת פרצוף מכוער, אבל לא של חצי מהעם".

שיש סיכמה באמירה חריפה: "המניפולציה השטחית והזולה הזאת מקטבת אותנו עוד יותר. היא גורמת לאנשים בצד 'שלך' לחשוב שכל מי שבצד 'השני' (ומה זה בכלל 'צדדים'?) הוא חולה נפש. זה ממש לפרק, והכל בשביל טראפיק".

מוכתר מסרה בתגובה: "אין לי מושג מי זאת הבחורה הזאת. אבל שתפסיק להתייפיף. אם היא רוצה אחדות שתלחץ על המנהיגים שלה מהשמאל לשבת עם ביבי. שיפסיקו להחרים מנהיג שנבחר על ידי חצי מהעם ואז לצעוק אחדות. לא קונה את זה. חבל שהיא לא צעקה קיטוב כשהשמאלנים פירקו את המדינה במשך שנתיים וחצי, חסמו כבישים ופירקו את הצבא. אבל היי, העיקר אחדות".

"אבל אנחנו רגילים", המשיכה מוכתר, "מה שמותר לשמאל אסור לימין. לסיכום, לא מאמינה באחדות של השמאל, ושוב, אם השמאל אלים, נראה לכל העולם כמה שהם אלימים. סיימנו לתת להם הנחות".