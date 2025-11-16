טליק גואילי, אמו של החלל החטוף רס"ל רן גואילי, לוחם יס"מ שנפל בקרב בשבעה באוקטובר בקיבוץ עלומים, שיתפה היום (ראשון) בדאגה את תחושותיה.

טליק תיארה בריאיון ל'ynet' את שגרת חייהם כ"פשוט הזויה", ושיתפה: "אנחנו מקווים מאוד שזה ייגמר כמה שיותר מהר. רק שלא יהפוך לסמל כמו הדר גולדין".

היא ציינה: "אנחנו מקבלים מהמנהלת כל מה שצריך מבחינת ידע לגבי כל אחד מהחטופים. לגבי הדרג המדיני, זה קצת יותר מורכב להיפגש עם ראש הממשלה, אבל זה לא אומר שלא נפגשנו - נפגשתי איתו לפחות 8-7 פעמים".

טליק סיפרה כי במערכת הביטחון יודעים "פחות או יותר" איפה בנה נמצא, "יש כל מיני דברים שהם לא קשורים אלינו או למדינה, אלא לסיטואציה הספציפית של כל חטוף שם. זה לא פשוט ואנחנו מקווים מאוד שנמצא אינפורמציה חדשה ושיהיו לנו בשורות טובות יותר בתקופה הקרובה - אני אופטימית".

לסיום ביקשה להודות לציבור הישראלי: "צריכה להגיד תודה ענקית לציבור הישראלי, כי באמת התחושה היא שהם מחבקים אותנו ובאמת נמצאים מאחורינו - וזה נותן לנו כל כך הרבה כוח".

"זה לא משנה מה הדעה הפוליטית ולא משנה מה התפיסה. אנחנו מרגישים חיבוק עצום בכל מקום שאליו אנחנו הולכים, ובאמת מפה פשוט להגיד לכם אל תפסיקו".