בסוף השבוע נפל דבר: כתבי, פרשני ומגישי חדשות 12 עלו למתקפה מתואמת, אגרסיבית ולוחמנית נגד חסימות תנועה והפרעה בכביש.

בחמת זעם הם קראו למשטרה להעניש את הפורעים בחומרה, הזהירו מהידרדרות של השיח ומאלימות, והגדיל לעשות אחד הקולגות שלהם מ'הארץ' שגם הזהיר חלילה שחסימה כזו עשויה להגיע לידי רצח, לא פחות.

טוב. אתם בוודאי מבינים שאין הכוונה לחסימת כבישים לאנשים פשוטים כמוני וכמוכם, אלא באירוע המצמרר בו פעיל הימין (שלא לומר הימין "הקיצוני") מרדכי דוד הציב מראה גם מול פניו של העיתונאי ומפרסם סרטון שדה תימן גיא פלג, ולא עלינו, אפילו חסם לו את הרכב לזמן מה ותיעד את האירוע. נורא ואיום.

כמה מנותק צריך להיות כדי לחשוב ששכחנו את חסימות הכבישים, את שריפת הצמיגים, את ההתפרצויות לתחנות משטרה, תקיפת שרים ובני משפחותיהם, המצור על המספרה של שרה נתניהו, הפריצה למשרדי ארגון קהלת, ירי נורי התאורה לבית רה"מ בקיסריה, ניסיון הקפת בלפור ב'טבעת של אש', גניבת טנק, הכאת שוטרים והטרדת שוטרות, וזו אפילו לא מקצת הרשימה ה'מכובדת' של מעשי המפגינים משמאל בשלושת השנים האחרונות.

הרי בחסות האמירה המפוקפקת של היועמ"שית (שמתגלית בימים אלו יותר ויותר ככלי ריק משפטי, כזה שאפילו בג"ץ מתנער מעמדותיו באופן שיטתי) על כך ש"אין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי", הכשירו כאן כל שרץ וכל פסול.

בריונים אלימים שברו חלון רכב של אישה וילדיה והפחידו אותם למוות, אחרים ניסו להוביל השבתה אגרסיבית של המשק בעזרת יו"ר הסתדרות (שכנראה היה מוחזק בגרונו, כפי שמתברר), גברת אחת כמעט החרישה את ח"כ רוטמן בזעקות במגאפון לתוך אוזנו ואחרת איימה שבאוקטובר לא יהיה כאן צבא, והרשימה עוד ארוכה.

התירוץ שמדביקים בשמאל להבדל בין כל אלו לתקרית גיא פלג הוא הטיעון ששם מדובר בנבחרי ציבור. מלבד השקר הבוטה, וכי הבת המיוחדת של ח"כ גוטליב היא נבחרת ציבור? וכי המוני הנהגים שנחסמו על לא עוול בכפם הם נבחר ציבור? וכי המילואימניק שרכבו נשרף ברחביה הוא נבחר ציבור? וכי עיתונאי ערוץ 14 שהותקפו לא פעם ולא פעמיים הם נבחרי ציבור? יש כאן גם התרת דם מרומזת.

התירוץ הזה מקפל בתוכו הצדקה מסוכנת ומטורפת לאלימות, כביכול אלימות נגד חברי כנסת ושרים היא לגיטימית, כביכול מותר למחות נגדם באמצעים לא לגאליים. דווקא בימים בהם השמאל מעלה על נס את זכרו של רבין, היה ראוי לו להיזהר פי כמה וכמה בנותנו הצדקות מפוקפקות כאלו.

אלימות היא פסולה תמיד, היא פסולה כשהיא מופנית כלפי כתבת חדשות 12 בעצרת התפילה החרדית על ידי כמה חמומי מוח והיא פסולה כשהיא מופנית כלפי כתבי חדשות 14 בהפגנות קפלן. חסימת כבישים שאינה מתואמת ומאושרת עם המשטרה היא אירוע בעייתי של פגיעה בחופש התנועה בין אם מדובר במלחמה "למען החטופים", "בעד הדמוקרטיה" או בגרסאות עלגות ומלגלגות של המסרים האלו.

אפשר להסכים יותר או פחות עם השיטה של מרדכי דוד הנמרץ. אי אפשר שלא לחייך בכל פעם מחדש למראה פניהם ההמומות של מוחי קפלן, שאך לפני דקות אחדות חסמו רכב וכעת הם בהלם מוחלט לגלות שאפשר לחסום גם אותם. אי אפשר שלא לזלזל בצביעות של גיא פלג, שעודד בעצמו מחאה אגרסיבית ואישית וכעת שולח את כל חבריו להתלונן עליה.

אני בעד הפסקה מוחלטת של כל פעולה אלימה, אפילו חסימת כבישים. אבל קודם כל טלו קורה מבין עיניכם, אחר כך נסיר את הקיסם מבין שינינו.