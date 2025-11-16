שר החוץ של מצרים, בדר עבד אל-עאטי, הודיע כי הושג הסכם ערבי-אסלאמי להקמת כוח בינלאומי שיפעל לשמירה על היציבות הביטחונית ברצועת עזה ולליווי יישום הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס.

בראיון לערוץ "אל-ערביה" אמר עבד אל-עאטי כי מספר מדינות, שאת שמותיהן לא חשף, הביעו נכונות לשלוח חיילים שייקחו חלק בכוח הבינלאומי שיפעל בתוך הרצועה.

לדבריו, מצרים רואה בהפסקת הלחימה בעזה "ניצחון היסטורי" ותמשיך לפעול לקידום יתר שלבי הסכם הפסקת האש.

הוא הדגיש כי קהיר מתנגדת בתוקף לכל ניסיון לחלוקת הרצועה: "רצועת עזה תישאר יחידה גאוגרפית אחת", אמר.

בהמשך הראיון הביע עבד אל-עאטי תמיכה בתוכניתו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, וציין כי יעד מרכזי של הפעילות הדיפלומטית המצרית, הערבית והאסלאמית הוא יישום פתרון שתי המדינות.

בנוגע לשיקום הרצועה, הבהיר שר החוץ המצרי כי קהיר מתנגדת לכך שישראל תתחיל בשיקום אזורים שנמצאים תחת שליטתה הצבאית, מחשש שהדבר יביא להפרדת הרצועה לשתי ישויות.