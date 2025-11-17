מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו נשא אמש את המשא המרכזי בדינר חירום שנערך לטובת 'קרן עולם התורה' במהלכו הכביר במילים אודות חשיבות החזקת הישיבות בישראל.

"בארץ ישראל החרדים לדבר ה'", פתח הרב לנדו. "אתם יודעים טוב מאוד את המצב הקשה שהשלטונות והערכאות מתייחסים לבני התורה והישיבות. הם עצרו את התקציבים והמצב היה שהם עמדו להיסגר חלילה. אוי ואבוי אם היה דבר כזה. זה היה אסון גדול".

הרב לנדו הודה לאנשי העסקים בארצות הברית ובאירופה שתרמו "סכומים גדולים, סכומים גדולים מאוד, למען החזקת עולם התורה", אך הדגיש כי "הדבר ממשיך, ואי אפשר רק לסמוך על מה שיתנו בחוץ לארץ".

"עליכם החובה, לא פחות, אולי יותר", פנה אל הנוכחים. "אתם נדיבי עם, לתת ולהחזיק, ואשריכם, אתם תהיו מאושרים, זה טוב לכם, לבניכם, לכל משפחותיכם. יהיה לכם כפליים וכפלי כפליים, בנחת ובריאות".

הרב לנדו הזהיר באופן חריג מפני סגירת המוסדות: "אם אתם תתנו, תחזיקו, תשתתפו בהשתתפות המלאה ביותר שיכול להיות, בהחזקת הישיבות ומוסדות התורה בארץ ישראל, שחלילה לא ייסגרו, חלילה אם ייסגרו, אוי ואבוי מה שיהיה. מי יודע מה יהיה. אני לא רוצה לדבר דברים, אבל צריכים לדבר אותם".

בסיום דבריו הוסיף: "אני מקווה שאתם תתעוררו, וכל אחד ייתן כאפשרותו ויותר מאפשרותו, למען קרן עולם התורה, שיהיה דבר שמחזיק ויהיה טוב לו, למשפחתו, לבניו, לבריאותו, יהיה לו כפל כפליים ועוד כפליים. שפע גדול, והשם יעזור לנו שכל הגזרות הרעות יתבטלו במהרה".