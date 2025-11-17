הראשון לציון הרב יצחק יוסף פרסם אמש (ראשון) מכתב נוקב בעקבות התקיפה האלימה של חבר הכנסת יואב בן צור, ובו הוא מגנה את "הפורעים המתקשטים באיצטלא של קנאות" ומעגן את הסמכות להסדרת חוק הגיוס בידי ועדת ראשי הישיבות שמינתה מועצת חכמי התורה.

"הזדעזעתי לשמוע אודות האלימות שהופעלה כנגד כבודו על ידי אותם פורעים המתקשטים כביכול באיצטלא של קנאות", כתב הראש"ל במכתב שנשלח לח"כ בן צור.

לדבריו, מעבר לניסיון "לזרוע פילוג בקרב בני התורה הספרדים", אותם מפגינים "הגדילו לעשות ונוהגים כעת באלימות כלפי שלוחי ציבור".

הרב הדגיש כי "חובה על כל אחד ואחד לגנות את אותם פורעים ולפעול בכל דרך למיצוי הדין עימם, למען יחדלו מדרכם הרעה".

במכתב, הראש"ל הפנה אצבע מאשימה כלפי המסיתים נגד שלוחי הציבור, וטען כי מדובר באותם גורמים הפועלים לפילוג זה עשרות שנים.

"אותם היוזמים את ההסתה כלפי שלוחי הציבור בפרסום דברי כחש וכזב, הם אותם אלה המפלגים ומפרידים את הציבור החרדי כבר עשרות בשנים וגם רדפו את מרן אבי מורי זצ"ל עוד בחייו", כתב. "ברור הדבר כי אין כוונתם לשם שמים ויש להתרחק מהם ומדרכיהם הרעות".

בהמשך המכתב, התייחס הראשון לציון באופן ישיר לסוגיית חוק הגיוס, והבהיר כי הסמכות בעניין נתונה בידי הוועדה המיוחדת: "הכל מסור לוועדה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר עושה מלאכתה נאמנה ומפקחת על כל הדרוש פיקוח למען השמירה על עולם התורה".

את מכתבו סיים הרב בברכה לח"כ בן צור: "ויהי רצון שיזכה כבודו לרוות נחת מכל יוצאי חלציו, ויצליח בכל אשר יפנה, להגדיל תורה ולהאדירה ולמען הרבות כבוד שמים".

נזכיר כי ח"כ בן צור הותקף במוצאי השבת האחרונה בצאתו משיעורו השבועי של הראש"ל בבית הכנסת היזדים, כאשר המון זועם ניסה להביע מחאה נגד חוק הגיוס המתגבש. התקיפה זכתה לגינויים נרחבים מצד כל הקשת הפוליטית, לרבות ראש הממשלה בנימין נתניהו וראשי האופוזיציה.