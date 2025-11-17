חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס הביע אמש (ראשון) פסימיות לגבי סיכויי העברת חוק הגיוס, אך הבהיר כי אם יצביע בעדו - זה יהיה בהנחיית גדולי ישראל.

"כשאתם תראו אותי ואת חבריי לוחצים 'בעד' החוק - תבינו שעומדים מאחורינו גדולי ישראל", אמר בראיון ל'קול חי'.

מלכיאלי התייחס תחילה לתקיפת חברו לתנועה, ח"כ יואב בן צור, שהותקף על ידי מפגינים. "מה שהיה אתמול זו חציית קו אדום בגלל החילול השם הגדול שהיה. ללכת ולהכות ברחובה של עיר שליח ציבור, בשביל מה? הוא מייצג את מועצת החכמים", אמר.

באשר לסיכוי שחוק הגיוס יעבור בשלש קריאות במליאת הכנסת, נשמע מלכיאלי פסימי. "אני לא בטוח שיעבור חוק, אני מקווה שיימצא הנוסח שיאפשר לגדולי ישראל לתמוך", אמר.

"גם ראש הממשלה מבין שהסיבה שגדולי ישראל אמרו לנו לפרוש זה בגלל שאין חוק. הוא רוצה בחירות? מהיום הראשון אמרנו בכנסת שיש לנו מחויבות לדאוג ללומדי התורה".