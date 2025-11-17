הרב ישראל מאיר פרימן ז"ל, אברך בן 29 מבורו פארק ואב לשלושה ילדים, נהרג אמש (ראשון) בתאונה מחרידה בצ'סטנט רידג', ניו יורק, כאשר עץ קרס ונפל על רכבו בזמן נסיעה.

העץ פגע בשמשה הקדמית של הרכב, וכוחות ההצלה הראשונים שהגיעו למקום מצאו את הנהג מחוסר הכרה ולכוד בתוך ההריסות, כך דיווח מונסי סקופ.

משטרת רמאפו, מחלקת הכבאות של דרום ספרינג ואלי, מתנדבים מארגון 'חברים' ומארגון 'הצלה' ממחוז רוקלנד הגיעו למקום ועבדו יחד כדי לחלץ את הקורבן ולאבטח את הכביש.

חובשים של ארגון הצלה החלו בפעולות החייאה ופינו את הקורבן למרכז הרפואי ווסטצ'סטר, שם עבר ניתוח חירום. אולם למרות מאמצי הרופאים, הוא נפטר מפצעיו.