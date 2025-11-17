כחודש לאחר ששוחרר משבי חמאס ברצועת עזה פרסם שורד השבי רום ברסלבסקי פוסט חריף בפייסבוק בו ביקר בחריפות את הסיוע והיחס שהוא מקבל מצד המדינה. ברסלבסקי תיאר את הסבל הנפשי הרב ממנו הוא סובל מאז חזרתו והפנה אצבע מאשימה כלפי הממסד.

"אני רוצה להגיד לכם תודה על כל חיבוק, כל מילה טובה, על כל סלפי שמבקשים ממני", פתח ברסלבסקי, והוסיף: "אני רוצה להודות לכם ולהצדיע לכולכם - לעם, לאזרחים, לחיילים ולקצינים, לכולם! בחרתי לכתוב ולהודות לכם כי אני באמת סובל, אולי זה לא נראה לעין אבל אני סובל סבל שהוא לא יכול להיות מתואר, הרבה מעבר לפוסט טראומה".

ברסלבסקי חשף כי הוא מתמודד עם קשיים נפשיים חמורים. "יש לי בסביבות 10 התקפי חרדה ביום. התקפי חרדה שהם דפיקות לב מואצות מאוד, הזעה, גמגום, רעידות ואף צעקות ואלימות. קשה לי. ביום שעליתי על הצלב האדום זה הרגע שהסכמתי לעצמי להישבר, להתפרק, לבכות, ועכשיו הדמעות גם עולות לי שוב. ברגע שעליתי לאוטו שלהם אמרתי לעצמי שאני לא צריך להחזיק יותר, מותר לי להישבר, זה נגמר. הסיוט שלי נגמר וזה הרגע לאסוף את החלקים".

הוא מתח ביקורת קשה על התנהלות הגופים הממשלתיים. "משרד הביטחון, הממשלה, מטה החטופים, מנהלת החטופים, המשטרה, כל הגופים הממשלתיים - מפקירים אותי באופן גורף. מסננים אותי וכותבים לי שהשעה מאוחרת".

הוא אף סיפר על עיכוב שחווה בנמל התעופה: "בשדה התעופה רמון החליטו לעכב אותי דקות ארוכות כשאני נכה צה"ל עם פטור מתור, ואת אבא שלי בגלל מזוודה חריגה. גרמו לי לבכות ולהתקף חרדה חמור מאוד, ולפחות שלוש פעמים שאלו שאלות אבטחה ועיכבו אותי וגרמו לי להתקף חרדה חמור משעה 17:00 ועד עכשיו".

"אני אולי מופקר מכל זווית שהיא, מכל גורם שהוא, ומקבל רק זלזול מצד המדינה מהרגע שחזרתי. 60 אלף שקל - זה המענק שמקבל שורד שבי חמאס אחרי שנתיים. פשוט בושה. בנימין נתניהו או בן גביר עדיין לא יצרו קשר, כלום".

ברסלבסקי הודה לאזרחים על התמיכה הכספית שנאספה לשיקום החטופים, אך הדגיש כי "זה לא התפקיד של העם - אלא של המדינה שלא נותנת מספיק - משרד הביטחון והמדינה צוחקים לנו בפנים, חוץ מ-9,000 משכורת חודשית אנחנו לא מקבלים שום דבר משמעותי".