תיעוד: חיסול מחבל חיזבאללה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

חיל האויר חיסל אמש (ראשון) את המחבל מחמד עלי שוויח' מארגון הטרור חיזבאללה במרחב אל-מנצורי שבדרום לבנון.

שוויח' פעל כנציג המקומי של הארגון בכפר, ובתפקידו היה אמון על הקשר בין חיזבאללה לבין תושבי אל-מנצורי בכל הנוגע לנושאים צבאיים וכלכליים. המחבל גם פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצורך שימוש בטרור.

אמש דווח כי אוגדה 91 מפעילה כוחות קרקעיים למשימות איתור והשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה במרחב דרום לבנון, באמצעות כוחות מחטיבה 228 וחטיבה 300. במהלך מבצע לילי בכפר עיתרון, כוחות חטיבה 228 השמידו מספר מבנים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לפעולות טרור, זאת לאחר שלפי צה"ל זוהו בהם לאחרונה ניסיונות שיקום.

בכפר ראמיה, כוחות חטיבה 300 ביצעו פעילות ממוקדת שבמהלכה אותרו והושמדו אמצעי לחימה, הכוללים נשקים, רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ותחמושת. בנוסף לפעילות זו, בשבוע החולף תקפו כוחות האוגדה, בשיתוף חיל האוויר ובהכוונת אמ"ן, חמש מטרות טרור וחיסלו שלושה מחבלים נוספים מארגון הטרור חיזבאללה במספר כפרים שונים.