חברת פלאפון מקבוצת בזק חתמה הלילה (בין יום ראשון ליום שני) על מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת מלוא הבעלות בהוט מובייל, חברה בת של HOT תמורת כ-2.1 מיליארד שקל.

החתימה נעשתה אחרי שפלאפון, בניהולו של אילן סיגל, עידכנה בשבוע שעבר את הצעתה, העלתה אותה בכ-100 מיליון שקל וחתמה על ההצעה עד אתמול בחצות.

חתימה על הסכם מחייב והשלמת העסקה יהיו כפופות לקבלת אישורים רגולטוריים ממשרד התקשורת ורשות התחרות, שכן פלאפון מחזיקה בכ-2.6 מיליון לקוחות סלולר ונחשבת לשחקן יחסית גדול בענף עם נתח שוק של כ-23%.

החיבור עם הוט מובייל יהפוך את החברה הממוזגת לבעלת נתח השוק הגבוה בענף הסלולר, סביב 36%.