עימותים התפתחו הבוקר (שני) בגבעת צור משגבי, המכונה גם "גבעת הטילים", שבאזור מיצד בגוש עציון, עם כניסת מאות שוטרים בליווי כלים כבדים לצורך הריסת מבנים.

הכוחות החלו בהריסת המבנים. עשרות נערים שהגיעו למקום ניסו למנוע את הפינוי והתבצרו בשטח. במהלך הפעילות נעצרו ארבעה מהם.

הגבעה הוקמה לפני כשנתיים מצפון למיצד על אדמות סקר, והצליחה להביא לסילוק פלישה ערבית מהכפר סעיר על רכס הכנוב.

מצה"ל נמסר כי "הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם מפקד פיקוד המרכז בעקבות כך שבמקום בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים שהשפיעו על ביטחון האזור".

בגבעה אומרים כי "מדובר בהרס בהיקף נרחב שלא נראה כמותו בעשור האחרון, ועלול להוות תקדים מסוכן בהתיישבות". מאות תושבים מיישובי יהודה ושומרון עושים את דרכם לאזור בניסיון למנוע את ההרס.

ראש המועצה ירון רוזנטל מסר בתגובה לפינוי: "אני מגבה את השר סמוטריץ שנרתם למהלך הכואב אך ההכרחי הזה. אי אפשר לפתח את גוש עציון כשקומץ אנשים משתלט על מאות רבות של דונמים ובונה מבנים מאולתרים דווקא על הקרקע המיועדת להקמת אלפי יחידות דיור לדור ההמשך".

לדבריו, "בנייה פיראטית באזור שאינו מאוים כלל פוגעת ביישובים הסמוכים, חוסמת את כביש הגישה המתוכנן, ומייצרת אנרכיה מוחלטת, כולל מכירת קרקעות פרטית על ידי אנשים שאינם בעליהן. כך לא בונים התיישבות, וכך בוודאי שלא מביאים מיליון יהודים ליהודה ושומרון".

"ההתיישבות פורחת כי אנחנו עובדים בתיאום ובתכנון. זהו יום קשה, אבל אם לא נעצור את הבנייה הפראית היום, נשלם מחיר כבד על עתיד ההתיישבות מחר".

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), פנתה הבוקר לשר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, בדרישה לעצור באופן מיידי את ההרס. "אבקשך להורות בדחיפות על עצירת ההריסות, ולעשות שימוש בסמכותך כדי למנוע פגיעה נוספת בהתיישבות ובמשפחות המתגוררות במקום".

יו"ר תנועת נחלה דניאלה וייס הוציאה באופן חריג הודעה פומבית על רקע ההרס, וקראה לציבור לבוא ולהיאבק כנגדו. לדבריה, "הציבור נקרא להגיע בדחיפות למנוע הרס של עשרות בתים שניבנו בעמל רב בגבעות הסמוכות ליישוב מיצד - 'גבעת הטילים'".

וייס הוסיפה, "ישנה הערכות של כלים כבדים באזור גוש עציון שמיועדים לבצע הרס בקנה מידה חסר תקדים. המתקפה הפרועה על נוער הגבעות היתה קדימון פסיכולוגי שנועד להכשיר את הלבבות לפגיעה בנקודות התיישבות. חייבים לעצור את ההרס! להגיע בדחיפות למיצד!"