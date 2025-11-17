הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ חידש את מחויבות גרמניה להגן על החיים היהודיים במדינה ולעמוד לצד ישראל, בנאום שנשא בסוף השבוע בטקס הענקת פרס ההבנה והסובלנות במוזיאון היהודי בברלין.

"נעשה כל שביכולתנו כדי להילחם בעקביות באנטישמיות על כל צורותיה החדשות והישנות", הצהיר מרץ בפני האורחים.

הקנצלר הדגיש כי גרמניה תעמוד לצד ישראל, "שזכותה להתקיים ממשיכה להיות מוטלת בספק בלהט גובר, אפילו ברחובות גרמניה".

מרץ הוסיף כי "יש להיות ברור בכל רמות החברה שהמאבק באנטישמיות הוא משימה של כולם". בהתייחסו למצבם של היהודים בגרמניה, אמר: "כאשר יהודים שביתם כאן בגרמניה אומרים היום שהם מתחילים לחשוש למולדתם, שהם חוששים להיעקר שוב, אז אנחנו צריכים תגובה ברורה של סולידריות יומיומית וגם של אומץ אזרחי".

הפרס השנה הוענק לשתי דמויות בולטות: איימי גוטמן, שגרירת ארה"ב לשעבר בברלין, והפרופסור דניאל זייפמן, הפיזיקאי הישראלי ונשיא מכון ויצמן למדע לשעבר.

גוטמן, שכיהנה כשגרירה בין 2022 ל-2024, הדגישה בנאומה כי "שתיקה אינה שווה זהב" לאור עליית האנטישמיות והאלימות. "חירותנו והדמוקרטיות שלנו תלויות בכך שאנשים ירימו את קולם וילחמו יחד בשנאה ובאכזריות. סובלנות והבנה לבדן אינן מספיקות", אמרה.

הטי ברג, מנהלת המוזיאון היהודי, תיארה את גוטמן כ"פנים של עידן שבו אמינות ואמון עדיין אפיינו את היחסים הטרנס-אטלנטיים".

זייפמן, שממשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם קהילת המדע הגרמנית, תואר על ידי ברג כ"לא רק חוקר בעל חזון, אלא גם מטייל ומתווך לכל החיים בין המזרח התיכון לגרמניה".

בנאומו קרא זייפמן לישראלים ולפלסטינים לקיים דיאלוג לאחר מלחמת עזה. "זה אומר לא לוותר על האפשרות של עתיד אחר", אמר, והזהיר: "שלום אמיתי אינו מוכרז על ידי גנרלים או סתם נחתם על נייר. הוא מתעצב אט אט בלבבות ובמוחות כאשר אנשים מחליטים כבני אדם".

המוזיאון היהודי בברלין מעניק את פרס ההבנה והסובלנות מדי שנה מאז 2002 לאישים מתחומי התרבות, הפוליטיקה והעסקים שתרמו לקידום כבוד האדם, הבנה בינלאומית ושילוב מיעוטים. בין הזוכים בעבר: הקנצלרית לשעבר אנגלה מרקל, מזכירת המדינה האמריקאית לשעבר מדלן אולברייט, והמנצח דניאל ברנבוים.