סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך (עוצמה יהודית), פנתה הבוקר (שני) בפנייה דחופה לשר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', בדרישה לעצור באופן מיידי את פעולות ההריסה המתבצעות בגבעת 'צור משגבי' (הטילים) שבאזור מיצד, במזרח גוש עציון.

לדבריה, מדובר בהריסת עשרות בתי משפחות, שמבוצעות לאחר קבלת אישור מכלל הגורמים הרלוונטיים, ובכללם גם מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.

סון הר-מלך התריעה כי מדובר בפגיעה חמורה בהתיישבות, במיוחד לאור המאמצים שהמדינה משקיעה בימים אלו בחיזוק אזורי ההתיישבות ובהקמת יישובים חדשים.

בפנייתה כתבה: "הבוקר הגיעו כוחות המנהל האזרחי, מלווים בכוחות מג"ב איו"ש, לביצוע הריסת עשרות בתי משפחות בגבעת הטילים במיצד. על-פי פניות ודיווחים שהגיעו אליי, נאמר כי ההריסה אושרה על-ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון".

עוד הוסיפה: "דווקא בתקופה שבה מושקעים מאמצים רבים לחיזוק ההתיישבות ולהקמת יישובים חדשים, מצופה היה שלא תתאפשר פגיעה ולבטח לא הריסה של בתים ביישובים קיימים ובייחוד בשעה שהדיון הציבורי והבין-לאומי עוסק באפשרות של הקמת מדינה פלסטינית".

היא קראה לשר סמוטריץ' לעשות שימוש בסמכותו ולעצור את ההריסות: "אבקשך להורות בדחיפות על עצירת ההריסות, ולעשות שימוש בסמכותך כדי למנוע פגיעה נוספת בהתיישבות ובמשפחות המתגוררות במקום".

לדבריה, "הריסת בתים יהודיים בזמן שבכל המערכת הפוליטית מתנהל דיון על עתיד ההתיישבות, היא צעד הרסני וחסר אחריות שיש לעצור לאלתר".