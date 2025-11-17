הפינוי בגוש עציון באדיבות המצלם

פינוי המבנים הבוקר (שני) בגבעת הטילים שליד מיצד בגוש עציון התרחש לאחר שראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, פנה בחודשים האחרונים לשר האוצר והשר במשרד הביטחון, ח"כ בצלאל סמוטריץ' והתריע מפני הידרדרות ביטחונית והתיישבותית בשל מה שהוא מגדיר כ"אנרכיה מוחלטת" במרחב.

לדבריו, ההתפתחות ההתיישבותית המבורכת בשנה וחצי האחרונות מלווה בגל של בנייה לא חוקית שאינה מתואמת עם המועצה או עם היישובים הסמוכים.

רוזנטל הדגיש כי הבנייה הפיראטית מתקיימת באזורים רגישים כמו רכס הטילים הסמוך לפני קדם, אזור תקוע דרום סביב חוות הראל, ובין היישובים בת עין לכפר עציון. לדבריו, "הבנייה אינה מתואמת עם היישובים, תושבים סובלים ממנה, ולחלק מהבתים מגיעים טיפוסים מפוקפקים המאיימים על הביטחון האישי".

במכתב צורפו תיעודים לתקריות חמורות שאירעו בחודשים האחרונים, ובהן תקיפת חקלאי בפני קדם, תקיפת חיילים ברכס הטילים, הטרדות מיניות של נערות, תקיפות חוואים והפצה פירטית של נדל"ן.

רוזנטל התריע כי "נוצרה מציאות בלתי נסבלת שבה אנשים פרטיים מחליטים על דעת עצמם להקים יישוב, תוך פגיעה ביישובים קיימים ובתכניות המועצה".

רוזנטל ציין כי המועצה מקדמת תכניות בנייה מוסדרות ונוקטת בכל האמצעים האפשריים כדי להוזיל את מחירי הדיור. עם זאת, לדבריו, "הפערים שנוצרים בין רוכשי בתים חוקיים לבין משתלטים על קרקע יוצרים חוסר צדק מוחלט, ומובילים לכרסום באמון הציבור".

לדבריו, "גם אתה וגם אני לא הגענו לחיים הציבוריים כדי להרוס בתים ליהודים, אבל אם לא תפעלו - ההשלכות על מפעל ההתיישבות יהיו חמורות. נדרש כאן עוז לתמורה בטרם פורענות".

בגבעת צור משגבי דחו את הטענות של רוזנטל ואף האשימו אותו בהתנגדות אידיאולוגית להיאחזות היהודית באזור: "במשך שנים סבל רכס הכנוב מהשתלטות ערבית פרועה, שכללה עשרות מבנים מאוכלסים ומשפחות אלימות. המועצה לא פעלה, והשטח ננטש. הגבעות שהוקמו בשנתיים האחרונות שינו את פני האזור ובלמו את ההשתלטות". עוד נמסר כי הגבעה פעלה לאורך השנה האחרונה לשיח ולהסדרה: "לא ניתן לרוזנטל להחזיר את מזרח הגוש למובלעת בתוך רצף ערבי".