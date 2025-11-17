ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

רגע לפני תחילת הדיון ביקש לבטל את עדותו ביום רביעי הקרוב בשל "עניין ביטחוני" והוסיף: "זה יהיה ארוך, זה לא צפוי".

נתניהו ביקש מהשופטים להראות להם מעטפה באופן דיסקרטי, ולאחר שהשופטים עיינו במעטפה הם קיבלו את בקשתו וביטלו את הדיון המתוכנן לרביעי.

בשבוע שעבר התראיין נתניהו בערוץ טלוויזיה אוסטרלי, שם נשאל על בקשת החנינה שהגיש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא המדינה יצחק הרצוג. נתניהו השיב: "אני אסיר תודה לנשיא טראמפ על ישירותו. הזמן שלי צריך להיות פנוי כדי לרדוף אחר הדברים שיקבעו את עתיד ישראל ועתידה במזרח התיכון". כשנשאל על-ידי המראיינת לארין מולאן האם יקבל חנינה אם תוצע לו, אמר כי "יחשוב על זה" והוסיף כי לא יודה באשמה.