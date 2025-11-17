חאזם קאסם, דובר ארגון הטרור חמאס, אומר כי הצעת ההחלטה האמריקנית שתובא לאישור מועצת הביטחון אינה משרתת את היציבות ברצועת עזה.

קאסם ציין כי חמאס מעוניין בהחלטה של מועצת הביטחון שתגן על זכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית ותמנע מלחמה נגד רצועת עזה או פעולות צבאיות ישראליות ביהודה ושומרון ובירושלים.

לדבריו, ארה"ב פועלת לרצות מדינות אחדות באמירות בלתי מחייבות, והחלופה צריכה להיות אישור החלטה שתחזק את הפסקת האש ותורה על שליחת כוח בינלאומי לשמירת השלום ברצועת עזה.

העיתון הרשמי של חמאס "פלסטין" מזהיר מפני הסכנות שבהצעת ההחלטה האמריקנית. איאד אל-קרא, עיתונאי המזוהה עם חמאס, אומר כי מטרתה של ארה"ב היא לעצב מחדש את רצועת עזה במסווה של סיוע הומניטרי.

אל-קרא ציין כי מהות ההצעה היא פירוק הנשק ברצועת עזה באמצעות כוחות בינלאומיים שיקבלו סמכויות רחבות, ובמקביל ישראל איננה נדרשת להתחייב לנסיגה מהרצועה במסגרת לוח זמנים מוגדר.

המשמעות, לדבריו, היא חסות מדינית וביטחונית ארוכת טווח על רצועת עזה בעוד הזכות הפלסטינית להגדרה עצמית נדחית, ובמקומה תוקם מנהלת מעבר ללא ריבונות פלסטינית.

אל-קרא הביע תקווה שעמדת אלג'יריה במועצת הביטחון תסייע לבלום את הניסיון לבינאום ההסדר ברצועה.