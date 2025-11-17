תיעוד ההטרדה באדיבות הדר מוכתר

המגיש גיא לרר הגיב לסרטון המבחיל שבו תועד מפגין שמאל מטריד מינית את הדר מוכתר.

"למה לגעת בי?" שואלת מוכתר והמפגין עונה לה, "כי את נורא יפה וכיף לנגוע בך". "אל תדבר ככה, זה מגעיל", עונה מוכתר ומבהירה: "לא מדברים ככה לאישה".

לרר זעם ברשת ה-X "למה לא מזמינים לחקירה את החלאה שהטריד מינית את הדר מוכתר באופן בוטה וחסר בושה ועוד לעיני המצלמות? למה השאלה החשובה הזו עולה רק במחילות הארנב של הימין כאיזה טיעון וואטאבאוט פוליטי עבש ולא כזעקה גדולה של כולם בעניין זכותן של נשים לנוע במרחב הציבורי מבלי שיטרידו אותן מינית ועוד ינמקו את זה מול המצלמות ומול השוטרים?".

מוכתר עצמה כתבה הבוקר, "לא שמעתי גינוי אחד, אחד, מאף חברת כנסת מהשמאל. איפה כל הפמיניסטיות? איפה מירב מיכאלי? מירב כהן? נעמה לזימי? איפה הן?".