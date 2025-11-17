שוטרי מחוז מרכז עיכבו אתמול (ראשון) לחקירה צעיר תושב חולון, בשנות ה-20 לחייו, בחשד ששלח איומים ברשת כלפי כתבים העובדים בערוץ 14.

החקירה נפתחה לפני כחודש בתחנת מודיעין, לאחר שהתקבלה תלונה על איומים שנכתבו באתר הערוץ נגד שלושה מהעיתונאים המועסקים בו.

במהלך החקירה השתמשו החוקרים בכלים טכנולוגיים שהובילו לאיתור זהותו של החשוד, שעוכב לחקירה לאחר שנחת בארץ.

המשטרה הבהירה כי בניגוד לפרסומים שונים, לא עלה בחקירה חשד להצמדת מכשיר מעקב לאף אחד מהכתבים, וכי מדובר בהתבטאויות מקוונות בלבד.

בתום החקירה שוחרר החשוד למעצר בית, והוטלה עליו הרחקה מהמעורבים בתיק ומהעיר מודיעין. ממצאי החקירה יועברו לעיון והכרעת הפרקליטות בהמשך.