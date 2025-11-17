בית המשפט הבינלאומי לפשעים בדאקה, בירת בנגלדש, גזר הבוקר (שני) עונש מוות בהיעדר על ראשת הממשלה לשעבר הסינה ואזד, באשמת פשעים נגד האנושות.

ואזד הורשעה בכך שנתנה פקודות לשימוש בנשק קטלני, לרבות ירי חי, מסוקים וכלי טיס בלתי מאוישים, נגד אזרחים בעת דיכוי ההתקוממות הנרחבת נגד שלטונה ביולי ובאוגוסט השנה.

בפסק הדין נכתב: "הנאשמת פעלה כמפקדת העל של הדיכוי, לא מנעה את הטבח, ואף עודדה אותו".

המרד, שהחל כתנועת סטודנטים, הפך בתוך שבועות לאינתיפאדה עממית, וכונה "מהפכת יולי". על פי הערכות האו"ם, כ-1,400 אזרחים נהרגו בהפגנות.

הסינה ואזד לא נכחה במשפטה, שנמשך מספר חודשים, לאחר שנמלטה מהמדינה להודו באוגוסט האחרון.

לפי הדיווחים, היא שוהה תחת הגנה של ממשלת הודו, אשר סירבה לבקשות ההסגרה מצד ממשלת המעבר של בנגלדש.

באותו משפט הורשעו גם שר הפנים לשעבר אסדוזזמן חאן ומפכ"ל המשטרה לשעבר עבדאללה אל-מאמון, שהפך לעד מדינה ומסר עדויות מפלילות נגד ואזד.

ואזד עצמה פרסמה הצהרה שבה כינתה את המשפט "פארסה פוליטית" וטענה כי לא ניתנה לה האפשרות להגן על עצמה. לדבריה, "פעלתי בתום לב להשבת הסדר. מדובר במשפט שהופעל בידי ממשלה שאינה נבחרה ואינה לגיטימית".

בחודש פברואר הקרוב צפויות להיערך בבנגלדש בחירות ראשונות מאז הדחתה של ואזד. על מפלגתה נאסרה ההשתתפות בבחירות, ומרבית מנהיגיה במעצר או בגלות.