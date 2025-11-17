לשכת הבריאות במחוז חיפה הורתה על סגירת סניף "רמי לוי שיווק השקמה" ברחוב פלימן 4 (קניון חיפה), זאת בעקבות ליקויים תברואיים חמורים שהתגלו בביקורת במקום.

הצו, שנחתם על ידי ד"ר רנא שיבלי, רופאת הנפה, נכנס לתוקף באופן מיידי ומחייב את סגירת הסניף המלאה - לרבות מניעת כניסת לקוחות, הכנסת והוצאת סחורה וכל פעילות אחרת.

הביקורת האחרונה שנערכה אתמול העלתה כי נותרו ליקויים חמורים למרות התחייבויות הנהלת הסניף לתיקונם לאחר שימוע קודם.

בין הליקויים שצוינו: מקקים באזור מכירת הירקות, גללי חולדה על שולחן עבודה ובחדר קירור, לכלוך וחלודה במקררי גבינות וחלב, הצטברות עובש במקררי הסחורה, נזילות והצטברות קרח בחדרי הקפאה.

בלשכת הבריאות ציינו כי הפעלת המרכול בתנאים שנמצאו מהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור. הצו בתוקף ל-30 יום, וניתן להאריכו בצו שיפוטי.