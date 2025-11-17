לפחות 32 בני אדם נהרגו לאחר שגשר במכרה נחושת וקובלט בדרום-מזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו קרס עקב עומס יתר.

האסון התרחש במכרה קלנדו, הממוקם במחוז לואלאבה, כאשר כורים ניסו לחצות תעלה מוצפת באמצעות גשר מאולתר. על פי גורמים מקומיים, האתר נסגר מראש בשל גשמים כבדים וסכנת מפולות.

שר הפנים של המחוז, רוי קאמבה מאיונדה, מסר במסיבת עיתונאים כי הכניסה לאתר נאסרה מראש, אך כורים בלתי חוקיים פרצו פנימה. לדבריו, "למרות איסור גישה רשמי לאור הגשמים הכבדים והחשש למפולת, כורים פרועים חדרו לאתר והשתמשו בגשר שנבנה באופן מאולתר כדי לעבור את התעלה המוצפת".

צילומים שהופצו על ידי נציבות זכויות האדם המחוזית הציגו גופות מוטלות לצד תעלת הבוץ, בעוד כורים אחרים ניסו לחלץ גופות נוספות מתוך האדמה.