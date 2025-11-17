בפתח ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה היום (שני), הציג יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, את ההסכמות שהושגו במסגרת החקיקה בנושא הצעת החוק לזיכוי בעד שירות מילואים כלוחם.

לדבריו, הדרישה המרכזית הייתה שההטבה תורחב לכלל אוכלוסיית המילואימניקים, לרבות אלו שאינם מגיעים לרף שכר המחייב תשלום מס, ולכן אינם נהנים מהטבות המס לפי נוסח החוק המקורי.

ח"כ מילביצקי הסביר כי "האוכלוסייה שמרוויחה פחות ולא מגיעה לרף המס, תקבל תוספת ממוצעת של 3,000 ₪ באופן קבוע, כחלק מהחוק הזה - זה ניתן בעבר כהוראת שעה שהייתה אמורה לפוג בדצמבר 25, כעת היא הופכת מהוראה זמנית להוראה קבועה במסגרת החוק הזה".

עוד ציין כי התוספת תינתן למשרתי מילואים בעלי הכנסות נמוכות, לצורך השלמת שכר עד תקרה של 9,800 ש"ח בגין כל חודש מילואים.

מילביצקי הוסיף כי החל משנת 2028 תתבצע התאמה בהיקף ימי המילואים הנדרש לקבלת ההטבה, מתוך הערכה כי מספר ימי השירות יצטמצם.

כיום, ההטבה המקסימלית ניתנת למי ששירת לפחות 110 ימי מילואים, אך בהמשך מספר הימים יופחת כדי לשקף את המציאות בפועל.