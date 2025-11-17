חמישה בנקים פלסטיניים חידשו לאחרונה את פעילותם ברצועת עזה, כך מדווח העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד". מדובר בבנק פלסטין, הבנק האיסלאמי הפלסטיני, הבנק האיסלאמי הערבי, בנק אל-קודס ובנק קהיר-עמאן.

למרות חידוש הפעילות, מכשירי הכספומט למשיכת מזומנים עדיין אינם פועלים. היעדר הגישה לכסף מזומן מותיר את חשבונות הבנק מוקפאים, והלקוחות אינם יכולים לבצע פעולות בסיסיות כגון משיכה או הפקדה של כספים.

היקף השיפוץ וההשקעה מחדש בסניפי הבנקים נאמד בכ-42 מיליון דולר, אך לדברי העיתון, הציבור מתמודד עם מציאות בה סניפי הבנק נראים פעילים כלפי חוץ - אך בפועל אינם מספקים שירותים פיננסיים.

על פי הערכות מומחים, למעלה מ-95% מהתשתית הפיננסית ברצועת עזה נפגעה במהלך המלחמה. מרבית סניפי הבנקים היו מושבתים במשך כשנתיים, והניסיונות מצד הבנק המרכזי הפלסטיני להציג תמונה חיובית נתקלים בקשיים בשטח.