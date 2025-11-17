פרויקט 252 מזמין את מחפשי הזוגיות בירושלים ובסביבה לערב מיוחד במוצאי שבת הקרוב, פרשת תולדות (22.11), שיפתח את עונת האירועים הפרונטליים של הארגון ברחבי הארץ.

האירוע יתחיל בשעה 19:30 בעגלת הקפה בטחנת הקמח במשכנות שאננים - אחד המקומות היפים והאווריריים בירושלים. האירוע נערך בשיתוף עם יקבי ירושלים ומיועד למחפשי זוגיות בגילאי 25-40.

התכנית כוללת בר יין וגבינות מפנק, מוזיקה איכותית, פעילויות היכרות שמאפשרות חיבור אמיתי בין המשתתפים, והפתעות נוספות לאורך הערב. עלות ההשתתפות: 50 ש"ח בלבד (למנויי פרויקט 252 - 20 ש"ח). עשרות משתתפים ומשתתפות כבר נרשמו - מספר המקומות מוגבל ובהרשמה מראש.

מוצ"ש גבינות ויין צילום: פרויקט 252

למה כדאי להגיע?

צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252, מסביר את החשיבה מאחורי המהלך: "אירועי הזום-ספידייט ממשיכים להצליח ולחבר בין מאות זוגות, אבל הבנו שיש צורך גדול גם במימד נוסף - מפגשים פרונטליים שמאפשרים סוג אחר של היכרות. יש משהו מיוחד ואנושי במפגש פנים אל פנים, באווירה נעימה ובלתי מחייבת, שיוצר חיבור אמיתי בצורה שונה מדייט מקוון. לכן אנחנו משיקים עכשיו סדרה שלמה של אירועים ברחבי הארץ, במתכונות שונות ובמיקומים ייחודיים. האירוע הזה בירושלים הוא אירוע הפתיחה, בשיתוף פעולה מיוחד עם יקבי ירושלים".

בשל מספר המקומות המוגבל, מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר. אז אם אתם מחפשים זוגיות ורוצים לפתוח את העונה בערב מיוחד, באווירה נעימה, במיקום הכי יפה בירושלים - זו ההזדמנות שלכם.

