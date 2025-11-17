ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס, הגיע לביקור תמיכה בישראל ושוחח עם ערוץ 7 על חשיבות השמירה על הקשר בין העיר לישראל.

"חשוב לי להיות כאן, להעביר מסר חזק וברור מאוד שישראל עדיין בעלת הברית של ארצות הברית ובעלת ברית של העיר ניו יורק. כראש העיר היוצא, רציתי לבוא לכאן ולהעביר את המסר הברור הזה אנחנו מאמינים שסטארט-אפים טכנולוגיים ישראליים עזרו לחייהם של תושבי ניו יורק. לא רק כדי להקל על החיים בערים, אלא גם בתגליות בריאותיות גדולות, שהצילו חיים בפועל. ואנחנו רוצים שהשותפות הזו תימשך", אמר אדמס.

הוא מוטרד ממחליפו זוהרן ממדאני. "בהחלט מטריד לשמוע את דברי הממשל הנכנס. לדבר על משיכת השקעות מישראל, שהן דווקא מוצלחות מאוד. מטריד לשמוע על ביטול ההכרה בהגדרת האנטישמיות של IHRA, ביטול המשרד למאבק באנטישמיות אחרי כל מה שעשינו כדי להתמודד עם עליית האנטישמיות בעירנו, וראינו גם ירידה בתופעה בעקבות הפעולות שלנו. זה יוביל אותנו לכיוון לא טוב".

כשהוא נשאל אם היה מגדיר את מחליפו כאנטישמי, משיב אדמס, "אני חושב שכשאתה מדבר על לא לעשות עסקים עם ישראל, כשאתה לא מסכים לאשר מצעדים למען ישראל ולא מסכים להצהיר שתבקר בישראל, זה מעביר מסר בעייתי. אני מכיר את מי שצעדו ברחובות ואמרו דברים מזעזעים וזה סימן בעיני לאנטישמיות.

כשמסתכלים על חלק מהשלטים, כשרואים את המדבקות עם הסממנים הנאצים ואפילו המלים 'מהנהר ועד הים' - אלו סימנים של אנטישמיות. אנחנו צריכים להיות כנים לגבי מה שעומד בפנינו. פעלתי נגד גזענות ושנאה כלפי ציבורים שונים".

לדעתו, יהודים לא צריכים לעזוב את ניו-יורק, בגלל בחירת ממדאני. "אני לא חושב שיהודים צריכים לחשוב על זה. בניו יורק יש את האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל והם תרמו לעיר בכל כך הרבה תחומים. עם זאת צריכים להיות מודעים למצב הנוכחי. יש היום יותר מדי אנשים שמפיצים שנאה ואנטישמיות".

ועם זאת - הוא מבין את החשש - מפני הבאות. "אני יכול להבין את הפחד בקרב יהודים. אנחנו רואים שזה מתרחש ברחבי העולם - ואם יהודים לא מרגישים בטוחים בעיר עם האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר - איך נוכל לצפות שהפחד ייעלם? אני מבין לליבם. הייתי מרגיש במצב הזה בדיוק כמותם".

"אנחנו דווקא רואים שינוי וחיזוק של הקשר עם אחינו היהודים. נקטנו יוזמות נגד אנטישמיות והעברנו מסר חזק למשטרה שנחקור כל פשע שנאה. חשוב מאוד כשאנחנו מעבירים את השלטון שגם הבאים אחרינו ימשיכו לקדם את הנושא כפי שאנחנו עשינו", הוא מסכם.

במהלך ביקורו של אדאמס בארץ, כאות הוקרה על תמיכתו בישראל ובעם היהודי, ובכדי להודות על מלחמתו באנטישמיות, יזמה "התנועה למאבק באנטישמיות" בשיתוף עם פורום "אקסימוס" מפגש מיוחד שנערך ב"גלריית דובנוב" בת"א. באירוע, ולקראת חג החנוכה המתקרב, קיבל אדאמס חנוכייה מיוחדת מ"התנועה למאבק באנטישמיות".