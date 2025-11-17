בעקבות פינוי המבנים הבוקר (שני) בגבעת צור משגבי שבגוש עציון, ראשי רשויות מיהודה ושומרון שיגרו מכתב תמיכה פומבי בשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' ובראש מועצת גוש עציון ירון רוזנטל, והביעו גיבוי למדיניות הקרקעות שמובילה הממשלה בשלוש השנים האחרונות.

במכתב נכתב: "אנו בעידן חשוב של בניה גדולה ביו"ש, הקמת חוות חקלאיות רבות, המונעות את ההשתלטות הפרועה של הרשות הפלשתינית על אדמות הלאום - ומחזקות את הבטחון במדינת ישראל כולה. מדיניותיה של הממשלה בהובלת השר במשרד הבטחון בצלאל סמוטריץ ובאמצעות מנהלת ההתיישבות במשרד הבטחון נתמכת על ידי הרשויות ביהודה ושומרון אשר פועלות עם הממשלה יחד ושותפות במפעל הציוני והבטחוני האדיר הזה".

לדבריהם, "למהלך הציוני הכה חשוב הזה נרתמו מאות רבות, הפועלים יומם ולילה, משקיעים את זמנם, מרצם והונם למען הכלל, לעיתים תוך סיכון ביטחונם האישי ואף סיכון חייהם".

ראשי הרשויות הוסיפו ותקפו את "עברייני הבניה בגבעה" וכתבו, "לצערנו, לעשייה הציונית החשובה הזו מנסים להשתרבב בשוליים גורמים הרואים באדמת הלאום, רגבי האדמה היקרים של יהודה ושומרון, פיסת נדל"ן עוברת לסוחר ומנסים להשתלט השתלטות אישית, נדל"נית, על אזורים האמורים להיבנות ע"י המדינה כישובים מסודרים של מאות ואלפי תושבים".

בנוסף, כתבו, "יש בשוליים מי שמוצאים לנכון לפעול באנרכיזם ואף באלימות - וכל זאת באיצטלה של אידיאולוגיה. לא עוד! אנו, ראשי הרשויות ביהודה ושומרון אומרים בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים: אלימות, השתלטות נדל"נית על שטח ואנרכיה מחוץ לתחום!"

ראשי הרשויות חתמו את מכתב וכתבו: "אנו מגבים את ראש מועצת גוש עציון, השר במשרד הבטחון ומנהלת ההתיישבות. ההתיישבות פועלת מטעם ובשם עם ישראל, כדי לבנות את לבה של מדינת ישראל, ולהביא להתיישבות של מיליוני אזרחי ישראל. נבנה את ארצנו בצורה ראויה, וערכית וציונית. חזק ונתחזק. נבנה ונתפתח, ומתוך כך נחיל את ריבונותינו על ארצנו האהובה".

על המכתב חתומים יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי, ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחיאני, ראש עיריית אריאל יאיר שטבון, ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח, ראש עיריית עמנואל אליהו גפני, ראש מועצת מגילות ים המלח אריה כהן, ראש מועצת גבעת זאב יוסף אסרף, ראש מועצת שער השומרון, אבי רואה, ראש מועצת קרית ארבע ישראל ברמסון, ראש מועצת בית אריה שרון אלפסי, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, ראש מועצת אורנית אור פירון-זומר, ראש מועצת הר אדר חיים מנדל שקד, ראש מועצת בית אל שי אלון, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ראש מועצת אלקנה אסף מינצר, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת חברון אייל גלמן ומנכ"ל אמנה זאב חבר 'זמביש'.