ועדת השמות של תנועת הנוער אריאל התכנסה אמש (ראשון) לישיבה מיוחדת, בהשתתפות הרב אריה בצלאל, יו"ר התנועה, לצורך בחירת שמו של השבט החדש לשכבת הבוגרים.

שם השבט צפוי להיחשף במוצאי שבת הקרובה, בפרשת תולדות, במהלך שבת הארגון הארצית לבנים. שבת הארגון לבנות תתקיים בעוד שבועיים, בפרשת וישלח.

כחלק מהמסורת הנהוגה בשנים האחרונות, הזמינה ההנהלה הארצית את כלל החניכים והמדריכים להציע שמות לשבט החדש.

יותר משמונים שמות התקבלו ונבחנו, ושלושה מהם נבחרו בהצבעת גולשים באתר התנועה. מבין ההצעות שעלו לגמר: בארי, איתן, נצח, שחר, הוד, אורי, אהבה, אחשינה, לביא ותקומה.

מזכ"ל תנועת אריאל, אלחנן וולף, רמז בשיחה עם ערוץ 7 על רוח השם החדש ואמר, "אחרי שנתיים של מלחמה בחרנו לעסוק השנה בחודש הארגון בנושא 'מאמינים בטוב'. התרכזנו בפעילויות רבות, בעשייה ברוכה בכלל הסניפים ובמערכי חינוך מיוחדים להכיר בטוב האלוקי שקיים במציאות עצמה".

"מתוך זה להכיר באמונה שאני טוב ויש בי אור מיוחד. ומתוך זה להכיר בטוב של העם שלי והאנשים שסובבים אותי. באמת רק מי שרואה את האור ומאמין בטוב יוכל לשנות ולתקן את המציאות".