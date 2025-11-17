במהלך ישיבת סיעת הציונות הדתית שנערכה היום (שני), הכריז שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על כוונתו לקדם את רפורמת החלב, אותה הגדיר כצעד כלכלי וחברתי רחב היקף.

לדבריו, מטרת הרפורמה היא להוריד את יוקר המחיה, לשמור על החקלאות המקומית, וליצור תחרות אמיתית בשוק החלב. "אני רוצה לפתוח היום במהלך כלכלי וחברתי שאני לא מתכוון לוותר עליו - רפורמת החלב", אמר סמוטריץ', "רפורמה טובה, אחראית, ובעיקר כזו שמציבה את הציונות ואת האזרח הישראלי במרכז. אנחנו באנו לעבוד בשבילכם, ולא בשביל אף אינטרס אחר".

הוא תקף את המתנגדים לרפורמה ואמר כי מדובר בקמפיין ממומן, "בניגוד לקמפיין הדמגוגי ועתיר המשאבים נגדי, רפורמת החלב שלי שומרת על היצור המקומי, שומרת על החקלאות, שומרת על החקלאים, וכן, גם פותחת את השוק לתחרות בריאה שתגדיל את ההיצע ותוריד את המחירים לעם ישראל".

לדבריו, החסם המרכזי בשוק החלב הוא ריכוזיות ארוכת שנים: "שוק החלב בישראל נשלט שנים רבות על ידי שתי מחלבות ענק - תנובה ושטראוס - שהוכרזו רשמית כמונופולים. כל מי שמבין בכלכלה יודע שאין דרך להתמודד עם יוקר מחיה בלי לפרק מונופולים. תחרות אמיתית מייצרת מחיר הוגן, איכות טובה יותר, ושוק שמשרת את הצרכן ולא את הרווח של תאגידים".

הוא הוסיף כי "התחרות הזו תגיע באמצעות פתיחת השוק ליבוא - במינון נכון, בזהירות ובאחריות", תוך שמירה על האיזון: "80% ייצור ישראלי, ו-20% פתיחה לתחרות. זהו שינוי היסטורי. זה שומר על העצמאות והחוסן החקלאי שלנו, אבל גם יוצר לחץ תחרותי שמונע מהמונופולים להמשיך לייצר רווחי עתק על חשבונכם".

בהתייחסו לביקורת מצד תנובה, אמר: "ואם כבר מדברים על אינטרסים זרים - תנובה נמצאת בבעלות סינית. אז לפני שמספרים לכם כל מיני אגדות על מי ייהנה מהמהלך הזה, כדאי לזכור מי נהנה כיום מהריכוזיות הזו, ובעיקר מי משלם עליה: הציבור הישראלי".

סמוטריץ' ביקש להבהיר כי ביטחון המזון נשמר ואף מתחזק במודל החדש: "מי שחושב שבידוד מלא של השוק ושמירה על שוק סגור מבטיחים ביטחון מזון - טועה. גיוון מקורות, תקינות של שרשרת אספקה, רשת ביטחון בינלאומית - אלה עקרונות יסוד בכל מדינה מתקדמת".

הוא הדגיש את מחויבותו לרפתנים: "הרפתנים המסורים, שעובדים 24/7, הם הלב הפועם של הענף. הם לא הבעיה - הם חלק מהפתרון. מי שירצה לסגור כי הוא יעיל - יקבל חבילת יציאה הוגנת שתאפשר לו להתפרנס בכבוד. מי שבפריפריה ובספר - יקבל תעדוף. מי שרוצה לגדול - יוכל לעשות זאת".

לדבריו, הרפורמה תכלול הסרת מגבלות ייצור היסטוריות, תמריצים למחלבות קטנות, וחיסכון משוער של כמיליארד שקלים בשנה שיחזור לציבור. "כסף שחוזר לכיס של האזרחים, על מוצרי מפתח שכל משפחה קונה מדי שבוע".

הוא קרא לציבור שלא להיגרר אחר קמפיינים מתוזמנים: "אל תקנו את הסיפורים הדמגוגים ששמים את הרפתנים בחזית ומנצלים באופן ציני את הציונות והחקלאות בספר. זה קמפיין שממומן על ידי המפרסמים הגדולים ביותר בשוק התקשורת בישראל, שקונים את התקשורת שאתם צורכים ומשחקים לכם בראש כדי שתמשיכו לשלם יותר ולפרנס את המונופולים שלהם".

בסיום דבריו התייחס סמוטריץ' גם לנושאים מדיניים. "תכנית הנתיב למדינה פלסטינית - לא תהיה. משימת חיי היא למנוע הקמה של מדינה פלסטינית בלב ארצנו. יש עשרות מדינות ערביות, יש גם כמה מדינות אירופיות שיכולות להתאים לכך - לא כאן".

לדבריו, "פה קמה מדינת היהודים, וכאן היא תמשיך להתקיים בריבונות מלאה. אני עובד קשה בשנים האחרונות כדי להרוג את רעיון המדינה הפלשתינית בפועל ומתכוון בעזרת השם להמשיך בכך בכל הכח".

הוא סיים בהתייחסות למבצע ברצועת עזה: "את המחבלים הנצורים ברפיח צריך לחסל, עד האחרון שבהם. הבטחנו לחסל את חמאס, ואסור ללכת לשום הסדר שמשאיר בחיים ביצי-נחש שיצמיחו מחדש את הטרור. בלי חיסול חמאס - אין ביטחון לישראל, אין שקט לתושבים, ואין אפשרות לשקם את חבל התקומה ואת הארץ כולה".