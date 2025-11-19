סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, משתף באולפן ערוץ 7 בסיפורו האישי הכולל משבר רפואי וכלכלי שהוליד תחושת שליחות עמוקה.

הנקודה המכוננת בחייו שהובילה אותו לפעילות הציבורית האינטנסיבית בכנסת התרחשה לפני כעשור. ואטורי חלה במחלת כליות וחשש שחייו בדרך לסופם. שם גם החליט שהוא רוצה לפעול למען עם ישראל.

תוך כדי התמודדות עם המצב, רעייתו קיבלה החלטה אמיצה לתרום לו כליה והפכה לנס של חייו, פשוטו כמשמעו.

אלא שבמקביל קרסו עסקיו והוא נאלץ להתמודד עם חובות כבדים. "זו תחושה קשה. אתה מחובר למכשירים, המשפחה לא יכולה להתקרב ואתה נלחם על הבית".

המסלול הקשה הזה, לדבריו, הפך אותו לנציג ציבור טוב יותר. "אני חושב שזה מסלול שהקדוש ברוך הוא הביא אותי אליו כי נציג בכנסת צריך להרגיש את כל הכאבים שחש הציבור. כשאתה נמצא במקום מאוד נמוך, אתה אז יכול לחוש את הכאב של האדם שעומד מולך. אדם שבע לא יבין בחיים אדם רעב".

ואטורי גם מתייחס לאמירותיו הבוטות שהציתו סערות בתקשורת. הוא מאשים גופי תקשורת מרכזיים בכך שערכו את דבריו והוציאו אותם מהקשרם כדי לפגוע בו. "כואב שמלכלכים עליך. כל פעם אני תוהה לאן ירדו עוד".

אחד הנושאים הקשים איתם הוא מתמודד - הריחוק מהמשפחה. הוא מדגיש החשיבות של הילדים והנכדים בחייו ואת הקשר המיוחד שלו לילדיו המשרתים בצה"ל ומשתלבים בעבודה הציבורית.

באמצע השבוע לרוב הוא נמצא בירושלים אבל בסופי שבוע מקפיד לחזור הביתה לרמת הגולן. "אני אבא של שבת - כל שבת", מסכם ואטורי.