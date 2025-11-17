א', תלמיד ישיבת הסדר מצפת, טס בסוף ספטמבר לאומן ללא אישור מדור בני ישיבות בצה"ל, לאחר שבקשתו לצאת מהארץ לראש השנה נדחתה. עם שובו לארץ כמה ימים לאחר מכן, זומן לשימוע בבסיס צבאי.

במהלך השימוע הוחלט כי יודח ממסלול ההסדר ויחזור לשירות פעיל בצבא. הוא טען כי העונש שנקבע לו איננו תואם את חומרת המעשה, וכי חיילים אחרים שביצעו פעולה דומה קיבלו ריתוק בלבד. במשפט שנערך לו נקבע כי שמונת חודשי השירות שאמור היה להשלים במסגרת ישיבת ההסדר יבוצעו כעת במסגרת שירות צבאי מלא.

לא' הובטח לו שיוכל לבחור את מקום השירות, אך בסופו של דבר שובץ בבסיס בקריית שמונה, המרוחק ממקום לימודיו בצפת והיחס שהוא מקבל בבסיס “מחפיר. מדובר בפסק דין מוגזם לחלוטין ואינו מידתי”, אומרים גורמים המעורים בפרשה.

תגובת דובר צה"ל לערוץ 7: “החייל עבר על הנוהל והפקודות בכך שטס למדינה אסורה על ידי אגף המבצעים, ללא אישור מקדים מהגורמים המוסמכים לכך ועל אף שהכיר את הנוהל והפקודות, צה"ל מגנה התנהגות מסוג זה. נדגיש כי במסגרת המסלול בו שירת החייל, ניתן להדיחו במידה וטס לחו"ל ללא אישור”.

גורמים בצה"ל הוסיפו: “החייל הגיע לשיחת שימוע והדחה. במהלך הוועדה הנ"ל ביקש לא לחזור ולשרת כלוחם בגדוד וביקש תפקידי תומך לחימה”.

לדבריהם, לפני תקופת החגים הובהר לישיבות ולחיילים כי טיסה ללא אישור למדינות אסורות תוביל להדחה ממסלול ההסדר, וכי הדחה זו איננה דין משמעתי ולכן ניתן להדיח ולשפוט בגין העבירה. “הנ"ל הגיע לשיחת שימוע והדחה ממסלול ההסדר וביצוע המשך שרות על פי חוק. הוא אינו זכאי לשרות בתנאי יומיות שכן אין לו הקלות בתנאי שירות. במידה והחייל מעוניין לשרת ביחידת יומיות עליו לפנות למשרד הת"ש".