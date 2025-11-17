אימון כוחות אוגדה 80 בגבול המערבי דובר צה"ל

אלפי רובים ומקלעים הוברחו מאיראן ומתימן, דרך סיני, לישראל ולאיו"ש, עם רחפני ענק בשנתיים האחרונות. מדובר בנשקים מתוצרת סין, בהם חיקויים ל-M16 ולמאג לצד אלפי אקדחים.

לפי נתוני צה"ל, במהלך החודש האחרון בלבד סוכלו כ-130 הברחות שבוצעו באמצעות רחפנים, ונתפסו כ-85 פריטי אמל"ח - בהם 2 מקלעים, 16 כלי נשק ארוכים ו-66 אקדחים. ההברחות כללו גם סמים ושלל פלילי נוסף, שיועדו להברחה לשטח מדינת ישראל.

בצה"ל אומרים כי הסיכולים התאפשרו בזכות היערכות נרחבת של כוחות הביטחון, שילוב מאמצי איסוף מודיעין, הפעלת מערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות לשיבוש, חסימה וזיהוי הרחפנים, ופריסת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לאורך 140 הק"מ של הגבול בין ישראל לסיני.

במקביל, צה"ל, בשיתוף כלל גופי הביטחון ומשרדי הממשלה, מקדם בימים אלו התארגנות מטכ"לית נרחבת להתמודדות עם איום הרחפנים בגבול המערבי עם סיני. ההתארגנות כוללת הקצאת משאבים לבניין כוח ארוך טווח, שיתמקד בפיתוח טכנולוגיות הגנה, מאמצי איסוף מודיעין ופריסת יכולות מבצעיות חדשות בשטח.

מפקד גדוד קרקל, סא״ל י', על הפעילות דובר צה"ל

במסגרת המהלך, הוחלט על הקמת צוות מבצעי ייעודי בגזרת אוגדת 80, בשיתוף צה"ל, משטרת ישראל, השב"כ וגופים ממשלתיים נוספים. כוחות האוגדה פועלים בשטח באופן שוטף להגנה, שיבוש וסיכול הברחות, וכן מסייעים לחיל האוויר באיתור ויירוט איומים אוויריים.

תחת פיקוד אוגדה 80 פועל חמ"ל אווירי של חיל האוויר, האחראי על איתור ויירוט רחפנים. בחודש האחרון יורטו כ-130 רחפנים בגזרה. בשבוע הקרוב צפוי להיפתח חמ"ל משותף עם המשטרה והשב"כ שיתמקד בעשייה מודיעינית משולבת ובתיאום בין-ארגוני.

בין היתר, מתבצעות פעולות איסוף מודיעין נרחבות, לצד מרדפים מבצעיים נגד חוליות הברחה הפועלות מתוך שטח ישראל.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל