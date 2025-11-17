היוצר חגי משען פרסם בימים האחרונים קליפ חדש לשיר 'הטוב - ואילו פינו', המבוסס על מילות תפילה מוכרות מתפילת שמונה עשרה ונשמת כל חי.

הקליפ מבטא הודאה לבורא עולם על החסד הנצחי והטוב היומיומי, גם כאשר אינם נראים לעין. לדברי משען, "הכרת הטוב היא מודעות לטוב האדיר והנצחי שקיים פה במציאות, גם כשלא מבינים, יודעים שהכל מוביל לטוב".

הניגון החדש ממשיך קו של יצירות שהקדיש משען לגיסו, ישראל עמיחי ויצן הי"ד. לדבריו, "ניגונים אלו כמו כאלה שקדמו להם מוקדשים באהבה ובגעגוע לגיס היקר והקדוש שבחייו ובמותו לימד אותנו שההודאה אינה רק על חסד וטוב חד פעמי אלא מעמד נפשי תמידי".

הלחן לשיר "הטוב" מבוסס על לחן של ר' שלמה קרליבך, ולחן הקטע "ואילו פינו" נכתב על ידי אברהם ורעיה מוסקל מלהקת עלמא. בהפקת הקליפ לקחו חלק ערן קליין (פסנתר, גיטרה, עיבוד והפקה), משה שלו (סנטור, עוד ובוזוקי), הצלם והעורך שניאור מוניס, והניצב נתן מאיר לוין. את ההפקה הכללית והשירה ביצע חגי משען בעצמו.