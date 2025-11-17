סערה חדשה בניו יורק לאחר שנחשפו פוסטים של בכיר בצוות של ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהרן ממדאני נגד יהודים וישראל.

לפי דיווח ב"ניו יורק פוסט", חסן צ'אודהרי, השתמש במילה "יהודי" ככינוי גנאי ואף שיבח את נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, שאמר כי ישראל היא "סרטן שיחוסל בקרוב".

בפברואר 2012, בתגובה לעיתונאי פקיסטני, הוא כתב ביטוי באורדו שמשמעותו "יהודי יהיה אבא שלך". בציוץ אחר, שיבח את אחמדינג'אד וכינה אותו "חסר פחד" על הצהרתו בנוגע לישראל. בנובמבר 2012, כינה את ישראל "אומה ברברית" ו"מדינה ארורה" שהורגת פלסטינים חפים מפשע.

בדצמבר 2024, שיתף צ'אודהרי פוסט שתקף את מושל פנסילבניה הפרו-ישראלי, ג'וש שפירו, שהוא יהודי.

בהצהרה שמסר ל"פוסט", צ'אודהרי התנצל על דבריו. "אני מתנצל על הציוצים שלי, מכיוון שהם אינם משקפים את דעותיי הנוכחיות, או מייצגים את מי שאני היום", אמר. "הערות אלה מלפני למעלה מעשור אינן תואמות את האופן שבו אני רואה את העולם, ואני מביט לאחור על הרטוריקה והלך הרוח הזה בחרטה עמוקה".