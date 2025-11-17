חייל על מדים יוצא נגד ראש המועצה ללא קרדיט

צה"ל הודיע אחר הצהריים (שני) כי יבדוק את התנהלותו של חייל לובש מדים שתועד תוקף במילים קשות את ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, במהלך פינוי מאחז גבעת צור משגבי.

המאחז ממוקם במרחב ואדי קאנוב שבתחום אחריות חטיבת עציון, והפינוי בוצע בצו מפקד פיקוד המרכז ובתמיכת הנהגת המועצה.

בתיעוד שפורסם, נראה החייל, תושב הגבעה, כשהוא מגיע למקום בסערת רגשות ומפנה אצבע מאשימה כלפי ראש המועצה.

"ירון רוזנטל שונא את ההתיישבות", אמר החייל. "הוא השתמש בי וזרק. אני שמרתי עליו ועל גוש עציון, הוא פרסם סרטונים שלי, ועכשיו הוא שולח כוחות כדי לפנות את הבית שלי", אמר.

בהמשך דבריו טען החייל כי הכוחות "עברו ליד כפר שבו ערבים שכמעט רצחו יהודים לפני חודשיים - ולא עצרו שם. הם באים לפנות יהודים". לדבריו, מפקדו אמר לו: "תישאר ותשמור על הבית שלך", בזמן שהיה בדרכו לבסיס.

החייל פנה גם לראש הממשלה נתניהו, לשר האוצר סמוטריץ' ולשר לביטחון לאומי בן גביר בדרישה: "תעצרו את זה עכשיו".

מצה"ל נמסר: "כוחות הביטחון פועלים כעת לאכיפת החוק ומבצעים הריסה של מבנים בלתי חוקיים במרחב ואדי קאנוב שבחטיבת עציון. הפינוי מבוצע בהתאם לחוק והדין הנהוג באזור וצו שחתם מפקד פיקוד המרכז. צה"ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים שנבנו בניגוד לחוק, ופוגעים בבטחון ובסדר הציבורי לכלל תושבי האזור ביהודה ושומרון".

בהתייחסות לתיעוד נאמר: "התנהגות החייל הנצפית בסרטון חמורה ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל. האירוע בבדיקה והחייל יטופל בהתאם לפקודות".