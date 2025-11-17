הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, כינסו היום (שני) את מועצת הרבנות הראשית ובסיום הישיבה פרסמו הודעה חריפה נגד התערבות בית המשפט העליון בנושאי בחינות ההסמכה לרבנות.

בהודעת המועצה נכתב "אנחנו רואים בחומרה ובכאב את התערבות בג"ץ בעניינים שאינם בסמכותו" וכי תחום הבחינות וההסמכה לרבנות הוא "בסמכות הרבנות הראשית בלבד, לפי מסורת הסמיכה והפסיקה מדורי דורות, שהיה נתון בידי חכמי ישראל בלבד".

ההתייחסות נגעה לפסק הדין האחרון של בג"ץ, שהורה לאפשר לנשים להיבחן במבחני ההסמכה לרבנות. למרות הנימה החריפה, מהנוסח שפורסם עולה כי הרבנות תאפשר לנשים להיבחן בהתאם לפסיקת בג"ץ, אולם ברור כי האפשרות שיוכרו כרבניות אינה עומדת כרגע על הפרק.

בהחלטה הודגש כי מטרת הבחינות היא בחינת ידע תורני בלבד ואינן מקנות כשלעצמן זכאות להסמכה. "לצורך מתן כושר לשאת בתפקיד רבני יש צורך בתנאים נוספים, כמו מספר שנות לימוד, בחינות אישיות והתאמת אורח החיים לתפקיד הרבני", צוין בהודעה.

עוד נמסר כי המועצה תמנה ועדה ייעודית שתנסח קריטריונים ברורים לכל תחומי הבחינות וההסמכה, ותגיש את המלצותיה לאישור המועצה.