ענקית הלואו קוסט וויז אייר שהשיקה בעבר את תכנית "טוס כפי יכולתך" בו הנוסעים יכולים לשלם מנוי שנתי ולטוס לאורך כל השנה פעם בחודש - נקנסה לאחרונה על ידי רשות התחרות של איטליה ב-500,000 אירו.

הקנס הוטל בעקבות קמפיין לקידום שירות המנוי השנתי "Wizz All You Can Fly", המנוי שכולל "טיסות בלתי מוגבלות", אך לדברי הרשות, בפועל כולל מגבלות רבות שלא נמסרו לצרכנים באופן ברור.

על פי הטענות החברה ההונגרית לא חשפה "מידע מדויק" על מגבלות החבילה, ולמעשה הטעתה את הרוכשים.

"קמפיינים שיווקיים של וויז אייר הציגו את השירות כמנוי ללא הגבלה, אך לא כללו מידע מספק וברור בנוגע למגבלות בשימוש", נאמר. "המידע שנמסר לצרכנים לפני הרכישה היה חלקי ועמום, במיוחד בכל הקשור לחלונות הזמן להזמנת טיסות, כמות וסוג המקומות שהוקצו למנויים, ומגבלות נוספות על השימוש בשירות".