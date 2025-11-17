צה"ל השיק את תוכנית "אחות בדרך קבע", בשיתוף מרכז משפחה לוחמת ומרכז משפחת הקבע, במטרה לספק לנשות ובני זוגם של מפקדים לוחמים בקבע מערך תמיכה רחב ומתמשך.

התוכנית נועדה להתמודד עם האתגרים הייחודיים הנלווים לשירות המבצעי של מפקדי הקבע, מתוך הבנה כי המשפחה נושאת בחלק משמעותי מהעול היומיומי.

בסמגרת התוכנית מוצעים שירותים רב־תחומיים שמטרתם לחזק את החוסן האישי והמשפחתי, לספק מענים מקצועיים נגישים ולצמצם עומסים בתקופות של עומס מבצעי ומחסור בוודאות.

בחודשים האחרונים נפגשה רעיית הרמטכ"ל, אורנה זמיר, עם נשות המפקדים במעגלי שיח אינטימיים, שבהם דנו המשתתפות בשילוב בין שליחות, חיי משפחה וקריירה. בהרצאותיה שיתפה זמיר בכלים אישיים להתמודדות עם מתח, חרדה וניהול הבית לצד שירות לוחם.

בדבריה אמרה: "השליחות איננה רק של מי שלובש מדים. גם מי שנמצאת בבית, שמחזיקה את המשפחה, נושאת שליחות לאומית וערכית".

היא סיפרה על התמודדותה עם מחלת הסרטן ועל התמיכה שקיבלה מקהילתה: "הן היו הכוח שאִפשר לי להילחם, להמשיך ולראות אור גם ברגעים הקשים". עוד ציינה כי הקריירה היוותה עבורה עוגן משמעותי ששמר על תחושת העצמאות והחוסן.

התוכנית נבנתה סביב ארבעה תחומי חוסן משלימים: אישי-רגשי, משפחתי, תעסוקתי וקהילתי. כל אחד מהתחומים כולל מערך שירותים ייעודי.