פרקליטות המדינה הודיעה כי הגישה ערעור לבית המשפט העליון על גזר הדין המקל שניתן לשמונה מחבלים שהשתתפו בלינץ' ביגאל יהושע הי"ד בלוד במבצע שומר החומות.

לפני כחודשיים גזר בית המשפט המחוזי בלוד עונשי מאסר של 13 שנים על שבעה מחבלים אשר השתתפו בלינץ' ושלוש שנות מאסר על מחבל נוסף.

יהושע הי"ד, נרצח בידי המחבלים כשנסע לעבר ביתו בלוד, והמחבלים רגמו את רכבו באבנים. כתוצאה מכך נפצע קשה בראשו ולאחר מספר ימים נפטר מפצעיו. שבעה מהמחבלים הורשעו בעבירה של מעשה טרור של גרימת חבלה בכוונה מחמירה ומחבל נוסף הורשע בעבירת טרור אחרת.

עו"ד חיים בלייכר, מנהל מחלקת נפגעי איבה של ארגון חוננו המייצג את אפרים, אחיו של יגאל הי"ד, אמר: "אנו מברכים על הגשת הערעור על קולת העונש ומצפים לפסיקה אשר תחמיר עם אותם טרוריסטים. מדובר על אירוע טרור אכזרי בו פורעים רבים סוקלים רכבים של יהודים לאחר סלקציה על מנת להביא לאסון. המנוח יגאל יהושע הי"ד נפצע באורח אנוש ביותר ולאחר מספר ימים נפטר מפצעיו.

גזר הדין שניתן בבית המשפט המחוזי שכלל ענישה של 12 וחצי עד 14 שנות מאסר הינו חצי מהענישה המקסימאלית בעבירה המרכזית בהם הורשעו המחבלים. בדיוק בשביל מקרים כאלו קשים, חסרי תקדים, יש צורך בענישה ברף העליון של החוק גם אם טרם נמצא תקדים דומה. מעשה הטרור שהביא לרצח יגאל יהושוע הי"ד הינו חלק ממזימת החמאס במלחמת שומר החומות והרצון לפגוע בקיומנו. יש חשיבות בהרתעה וסכנה חמורה בהקרנת חולשה מול הטרור. אנו מצפים מבית המשפט העליון להידרש לערעור ולהחמיר באופן גורף בענישת הפורעים", דברי בלייכר.