בנס נמנע אסון. חלק ממסילת הרכבת בין ורשה ללובלין, המשמשת להעברת משלוחים לאוקראינה, פוצצה על ידי אלמונים.

אלמונים הניחו מטען חבלה על מסילת הרכבת, הנחשבת כקו מרכזי בפולין ומחברת בין העיר הבירה לעיר לובלין במזרח פולין, עוברת דרך מספר ערים גדולות.

לא היו נפגעים בפיצוץ, אולם ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, טען כי מדובר במעשה חבלה מכוון שיכל לגרום לאסון גדול ולנפגעים רבים.

"למרבה הצער, אין ספק שאנו מתמודדים עם מעשה חבלה חסר תקדים. למרבה המזל, לא אירעה טרגדיה, אך העניין בכל זאת חמור מאוד. זהו ניסיון לערער את היציבות ולהרוס את תשתית הרכבות, מה שיכול היה להוביל לאסון רכבת. מסלול זה משמש גם להובלת נשק לאוקראינה. למרבה המזל, לא התרחשה טרגדיה, אך ההשלכות המשפטיות חמורות מאוד", אמר טוסק.

בציוץ שפרסם לאחר מכן ברשת X הוסיף טוסק כי "פיצוץ מסילת הרכבת במסלול ורשה לובלין הוא פעולת חבלה חסרת תקדים שמטרתה בטחון המדינה הפולנית ואזרחיה. חקירה מתנהלת. בדיוק כמו במקרים קודמים מסוג זה, נתפוס את העבריינים, ללא קשר מי תומכיהם".

בפולין טוענים כי רוסיה עומדת מאחורי גל הצתות וחבלות שאירוע בחודשים האחרונים בפולין ובמדינות אחרות באירופה. גם ביום ראשון נאלצה רכבת ועליה 475 נוסעים לעצור עצירת חירום ליד העיר פולאווי במזרח פולין, לאחר שנגרם נזק לקווי חשמל עיליים, וחלקי מתכת נמצאו על מסילת הרכבת. שר הגנה הפולני, ולדיסלב קוסיניאק-קמיש, הודיע כי צבא פולין יבדוק את 120 הקילומטרים של מסילת הרכבת המובילה בין פולין ואוקראינה.

שר שירותי הביטחון, תומאש סימוניאק, אמר כי "הסבירות שהפעולות בוצעו בהוראת שירותי מודיעין זרים היא גבוהה מאוד. אנו עוסקים בשירותי מודיעין של מדינה זרה, ולא בכנופיה של גנבי גרוטאות מתכת".