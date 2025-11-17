שר המשפטים יריב לוין והשר עמיחי שיקלי הגישו לבית המשפט העליון, בשם הממשלה, את תצהיר התשובה בעתירות העוסקות בהדחת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה.

בתצהיר מבקשת הממשלה לבטל את צו הביניים שמונע את סיום כהונתה, ולקדם את מינוי מחליפה.

בתצהיר נטען כי היועצת המשפטית "פועלת בשיטתיות נגד הממשלה הנבחרת בעידן של אתגרים מורכבים", וכי לאחר שהוחלט לפעול לסיום כהונתה "חוסר שיתוף הפעולה הולך ומחמיר".

לפי עמדת המדינה, מצב זה "פגע בממשלה ובאזרחי המדינה", וכי "גובר הצורך בדחיית העתירה וקידום מינויו של מחליף לתפקיד שלא יכהן כיועץ המשפטי של האופוזיציה".

העתירות, שהוגשו על ידי שורה של ארגונים ואישים ציבוריים, מותחות ביקורת על עצם ניסיון ההדחה ועל הליך קבלת ההחלטות, בעוד הממשלה טוענת מצידה כי מדובר במהלך הכרחי לשם תפקוד תקין של המערכת הממשלתית.